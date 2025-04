26 lutego, po 13 latach przerwy, na antenę TVN powrócił program "You Can Dance". Gospodarzem nowej odsłony show został Maciej Dowbor, a w skład jury weszli: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk i Michał Danilczuk. Do tej pory wyemitowano cztery odcinki live, a emocje rosną coraz bardziej - ubywa uczestników, za to rywalizacja o udział w finale staje się coraz bardziej zacięta. 16 kwietnia widzowie mogli zobaczyć kolejny odcinek tanecznego show. Gościnią programu tym razem była Margaret, która przygotowała dla uczestników zadanie specjalne. Efekty pracy jednego z zespołów nie spodobały się piosenkarce.

"You Can Dance". Margaret skrytykowała występ uczestników do jej utworu. Mocne słowa

16 kwietnia na parkiet wkroczył muzyczny projekt BABIE LATO, będący stałym elementem festiwalowej trasy Santander Letnie Brzmienia. W tym roku do inicjatywy dołączyły Zalia, Sara James i Margaret, które wspólnie nagrały utwór "Co za noc". Artystki zaprezentowały go na żywo na scenie, uświetniając taneczny wieczór, na co owacjami na stojąco zareagował nawet Bartosz Porczyk. W piątym odcinku live do grona jurorów dołączyła Margaret, która dla sześciorga uczestników przygotowała zadanie specjalne. Piosenkarka podzieliła ich na dwie grupy - każda z nich miała do przygotowania taneczny klip do utworu z jej repertuaru. Osoba, która najlepiej poradzi sobie w wyzwaniu, będzie miała szansę wystąpić w klipie Margaret.

O ile występ pierwszej grupy - Idy, Angele i Szymona Ida - do utworu "Tak musiało być" bardzo przypadła do gustu zarówno Margaret jak i pozostałym jurorom, to druga musiała się zmierzyć z ostrą krytyką. Jako pierwsza w niepochlebnych słowach wypowiedziała się inicjatorka wyzwania. - Mam wrażenie, że to było troszkę zagonione, niektóre pozy były przyspieszone. To nie było do końca czyste - zaczęła Margaret. Następnie wyjaśniła, że utwór "Tańcz głupia", do którego zatańczyli Kasia, Krystian i Sylwia jest o ucieczce od problemów, czego nie zauważyła w ich występie. - Nie zobaczyłam tego bólu, który chciałam zobaczyć - dodała. Z piosenkarką zgodziła się Ryfa Ri i Michał Danilczuk. Ostatni z nich pokusił się o dosadny komentarz. - Mnie się to w ogóle nie podobało. Na tej imprezie coś nie iskrzyło - ocenił. Ostatecznie udział w klipie Margaret wygrały dwie uczestniczki - Ida i Sylwia.

"You Can Dance". Kto pożegnał się z programem?

W odcinku półfinałowym z programem pożegnali się Kasia i Sylwia. Finał "You Can Dance" odbędzie się w środę, 23 kwietnia 2025 roku, o godzinie 20:55 w składzie: Szymon, Angele, Krystian, Ida.