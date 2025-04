Tammy Slaton wystąpiła w programie "Siostry wielkiej wagi". Kobieta na początku ważyła 325 kilogramów. Bohaterka formatu miała poważne problemy zdrowotne. Była hospitalizowana ze względu na niewydolność oddechową. Tammy Slaton postanowiła zmienić swoje życie przed kamerami. Zaczęła uprawiać sport oraz jeść zdrowe posiłki. Sporą rolę w jej metamorfozie odegrała także operacja bariatryczna. Ostatecznie uczestniczka formatu zrzuciła ponad 220 kilogramów. To jednak nie koniec zmian w jej życiu. Pochwaliła się ważną informacją.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy Slaton jest zakochana. "Wszystko układa się całkiem nieźle"

Tammy ma za sobą trudne chwile. W lipcu 2023 roku media obiegła informacja o śmierci jej męża Caleba.

"Spoczywaj w pokoju, słodki aniele, zawsze będziemy tęsknić i cię kochać. Dziękuję Caleb za pokazanie mi prawdziwej miłości i szczęścia" - pisała w mediach społecznościowych. Teraz los uśmiechnął się do Tammy Slaton. W klipie opublikowanym przez "People" z okazji premiery nowego sezonu formatu "Siostry wielkiej wagi", kobieta przekazała, że jej serce jest zajęte. - Jest coś, o czym nie powiedziałam rodzinie. Amy [siostra Tammy - przyp.red.] nie jest jedyną osobą, która spotyka się z kimś nowym. Ja też. Od kilku miesięcy spotykam się z kimś i wszystko układa się całkiem nieźle. (...) Myślę, że chcę podejść do tego związku inaczej, niż robiłam to w przeszłości, dlatego nie powiedziałam o tym rodzinie, bo i tak moja rodzina miałaby coś do powiedzenia w tej sprawie - powiedziała Tammy Slaton przed kamerami.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy Slaton nie chce spotykać się z mężczyznami. Zakochała się w kobiecie

Tammy Slaton ujawniła więcej informacji na temat swojego nowego związku. Okazuje się, że ma dziewczynę. - Osoba, z którą się umawiam, jest kobietą. Kilka lat temu ujawniłam się jako osoba panseksualna, ale po śmierci Caleba po prostu nie chcę już być z mężczyznami. Nie wiem, jak zareaguje moja rodzina, kiedy powiem im, że spotykam się z kobietą - skwitowała Tammy Slaton na nagraniu.