'M jak miłość' odc. 1871. Kasia podejmie zaskakującą decyzję. Dojdzie do szantażu?

Serial "M jak miłość" jest emitowany na antenie TVP2 od 4 listopada 2000 roku. Produkcja pomimo upływu lat od premiery wciąż przyciąga wielu wiernych fanów. W 1871. odcinku telenoweli, który zostanie pokazany 6 maja o godzinie 20:55, widzowie będą świadkami trudnych przeżyć Kasi, której błędne decyzje z przeszłości nieoczekiwanie dadzą o sobie znać. Przed nami kolejny emocjonujący i pełen zwrotów akcji odcinek, który z pewnością zaskoczy niejednego fana produkcji.

"M jak miłość" odcinek 1871. Dawne decyzje Kasi dadzą o siebie znać. Okaże się, kto jest ojcem jej dziecka

W 1871. odcinku "M jak miłość" szykują się wielkie emocje. Kasia (Paulina Lasota) upewni się, kto jest ojcem jej dziecka. Ponad wszelką wątpliwość okaże się, że nie jest nim nowy ukochany kobiety, Mariusz (Mateusz Mosiewicz), a Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), z którym rozstała się w burzliwych okolicznościach. To właśnie z dawnym ukochanym spędziła ostatnią noc przed definitywnym końcem ich małżeństwa. Przypomnijmy, że początkowo Jakub pogodził się z odejściem żony, jednak z czasem postanowił zawalczyć o jej serce. Informacja o tym, że to właśnie dawny ukochany jest ojcem dziecka, kompletnie wywróci świat Kasi do góry nogami. Wszystko dlatego, że kobieta miała nadzieję na nowe życie u boku architekta Mariusza. Kasia nie chce, aby ciąża na nowo związała ją z mężem, od którego tak bardzo próbowała się odciąć.

"M jak miłość" odcinek 1871. Kasia będzie szantażować Anetę? Sfałszuje wyniki badań DNA?

Zdesperowana Kasia, po tym, jak dowie się, kto jest ojcem jej dziecka, będzie gotowa posunąć się do zaskakujących czynów, takich jak szantaż, a nawet kłamstwo. Wiele wskazuje na to, że jej ofiarą może stać się Aneta (Ilona Janyst), która w nowym odcinku "M jak miłość" pozna prawdę o ciąży. Czy zdesperowana ukochana Mariusza posunie się do sfałszowania wyników DNA? O tym dowiemy się już wkrótce. Wiele wskazuje na to, że 1871. odcinek "M jak miłość" przyniesie nie tylko wielką konfrontację, ale i dramatyczne decyzje, które zaważą na przyszłości wielu bohaterów telenoweli.