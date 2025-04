Kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami" dostarczył fanom ogromnej dawki emocji. Nie da się ukryć, że poziom uczestników był bardzo wysoki. Z programu odpadł tylko jeden duet. Po siódmym odcinku z programem pożegnali się Michał Barczak i Magda Tarnowska. W trakcie udziału w show zdobyli mnóstwo fanów. Widzowie nie omieszkali skomentować sytuacji w mediach społecznościowych.

"Taniec z gwiazdami". Fani nie mogli to uwierzyć. Szokujące słowa w sieci

13 kwietnia fani mogli zobaczyć kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Decyzją głosów z show musieli pożegnać się Michał Barczak i Magda Tarnowska. - To wielka strata dla polskiej branży rozrywkowej. Możecie żałować - powiedział żartobliwie Michał. Widzowie nie byli zachwyceni. "Tego się nie spodziewałam. Byli świetni", "Bardzo niesprawiedliwe, że to on odpadł", "Jakieś żarty", "Najbardziej niezasłużony werdykt" - czytamy w mediach społecznościowych pod fragmentami. Wiele osób zauważyło, że Magda była ubrana w niebieską sukienkę. Wierni fani podkreślili, że bohaterki innych edycji również miały na sobie kreacje w tym kolorze, gdy odpadały z show. "Klątwa błękitnej sukni", "Zła passa niebieskiej sukienki trwa" - czytamy.

"Taniec z gwiazdami". Burza rozpętała się również po występie Gurłacza i Kaczorowskiej

Fragmenty występów Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza również wzbudziły mnóstwo emocji. Widzowie podzielili dobre opinie jury. W sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Filip i Agnieszka tańczą cudownie!", "Filip powinien wygrać", "Filip jest najlepszym tancerzem wśród amatorów. Ma ogromną świadomość i rozumie to, co tańczy" - czytamy na Instagramie. Znalazły się jednak osoby, które nie miały dobrego zdania o duecie. Niektórzy nawiązali do zachowania pary. "Czy tylko mnie się wydaje, że Kaczorowska, mimo że tańczy świetnie, za bardzo przekracza granicę? Ten skok na Filipa po punktacji...", "Naprawdę można inaczej okazywać radość, niż ciągle dotykając swoją gwiazdę" - pisali internauci. ZOBACZ TEŻ: Kto znajdzie się w ćwierćfinale "TzG"? Wszystko jasne. To oni odpadli