Kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami" dobiegł końca. Po siódmym odcinku z programem pożegnali się Michał Barczak i Magda Tarnowska. Co natomiast nie jest żadnym zaskoczeniem, do ćwierćfinału zakwalifikowali się Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, którzy za fokstrota i cha-chę otrzymali odpowiednio 38 i 40 punktów. I tym razem widzowie bacznie śledzili emocje podczas występów pary. Jesteście ciekawi, czego się dopatrzyli?

Zobacz wideo Kaczorowska i Gurłacz nadają z treningu. Już tego nie ukrywają

"Taniec z gwiazdami". Widzowie nie odpuszczają Agnieszce Kaczorowskiej

Pod fragmentami występów Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza zaroiło się od komentarzy. Widzowie podzielili dobre opinie jury o i ich występach i nie szczędzili parze słów uznania. "Filip i Agnieszka tańczą cudownie!", "Filip powinien wygrać", "Filip jest najlepszym tancerzem wśród amatorów. Ma ogromną świadomość i rozumie to, co tańczy" - pisali. Część internautów zwróciła jednak uwagę na kwestię choreografii, a także zachowań pary. "Czy tylko mnie się wydaje, że Kaczorowska, mimo że tańczy świetnie, za bardzo przekracza granicę? Ten skok na Filipa po punktacji...", "Naprawdę można inaczej okazywać radość, niż ciągle dotykając swoją gwiazdę" - czytamy na Instagramie. Pojawiły się też głosy osób broniących tancerki. "Wszystkie inne pary robią dokładnie to samo" - możemy przeczytać.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska szczerze o relacji z Filipem Gurłaczem.

Podczas rozmowy z "Faktem" Kaczorowska wypowiedziała się na temat Filipa Gurłacza. Podkreśliła, że podczas wspólnych treningów lepiej się poznają. - Jest to możliwość, by go lepiej poznać, poznać jego historię, a przy okazji zainspirować się nią i czerpać też z tego dla siebie. Gdy widzę, że taniec komuś pomaga, otwiera, jestem szczęśliwa. To jest piękne - wyznała. Wspomniała też o emocjach, które towarzyszą na parkiecie. - Gdy razem jesteśmy w tych samych emocjach, tworzymy bardziej zgrany team i tańczymy naprawdę razem. To widać, kto tańczy w parze, ale osobno. My tańczymy razem - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Kinga Rusin wdzięczy się na ściance "Tańca z gwiazdami". Frycz postawiła na minimalizm