Nowy sezon programu "Taniec z gwiazdami" wzbudza wiele emocji wśród widzów. Sama Iwona Pavlović zwracała uwagę, że poziom tej edycji jest bardzo wysoki. W nowym odcinku robi się trudniej. Pary mają do zaprezentowania aż po dwa układy taneczne. 13 kwietnia do studia Polsatu zawitała m.in. Kinga Rusin, ale nie zabrakło i innych gwiazd. Kto jeszcze oczarował?

Zobacz wideo Kaczorowska i Gurłacz nadają z treningu. Już tego nie ukrywają

"Taniec z gwiazdami". Kinga Rusin olśniła. I to dosłownie. Podobnie jak Kinga Zawodnik

Kinga Rusin ma na koncie zwycięstwo w tanecznym show i może pochwalić się Kryształową Kulą. Od popisów dziennikarki na parkiecie minęło niemal 20 lat. Gwiazda zaprezentowała się w cekinowej stylizacji i trzeba przyznać, że nie można było oderwać od niej wzroku. Do kreacji dobrała torebkę luksusowej marki Chloe, a zestaw podkreśliła rozświetlającym i naturalnym makijażem, a także rozpuszczanymi włosami. Olga Frycz również chętnie zasiada na widowni show Polsatu, a wszystko za sprawą jej ukochanego, który tańczy w parze z Adrianną Borek. Frycz nieustannie wspiera Alberta Kosińskiego. W sieci publikuje kadry z prób i nie ukrywa, że bardzo kibicuje parze numer 12. Aktorka znana z filmu "Wszystko, co kocham" tego wieczoru postawiła na krótką mini sukienkę oraz szeroką oversizową czarną marynarkę. Całość uzupełniały szpilki typu kaczuszki. Gwiazda związała włosy i zafundowała sobie wieczorowy makijaż, który podkreślił jej kości policzkowe.

"Taniec z gwiazdami". Natsu w odważnym kombinezonie

Do zdjęć chętnie pozowała również Natsu. Celebrytka postawiła na obcisły kombinezon w mocnym, czerwonym kolorze. Kinga Zawodnik to stała bywalczyni widowni "Tańca z gwiazdami". Kto wie, być może to ją zobaczymy w kolejnej odsłonie tanecznego formatu. Gwiazda, podobnie jak Kinga Rusin, postawiła na błysk i cekiny, co jej się opłaciło. Świetnie wyglądała w fioletowej kreacji z wycięciem, odsłaniającym nogę. Na ściance zapozowali także gospodarze programu - Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Prezenter postawił na elegancję i zaprezentował się granatowym garniturze w prążek. Całość uzupełniała koszula w paski. Z kolei pogodynka miała na sobie suknię wieczorową z wycięciami w talii.