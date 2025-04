Trwa szesnasta edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" emitowanego przez telewizję Polsat. Gwiazdy show-biznesu od kilku tygodni rywalizują na parkiecie, prezentując efekty pracy z profesjonalnymi tancerzami. Przypomnijmy, że 6 kwietnia parom towarzyszył motyw tzw. Disney Night, a z programem pożegnały się dwie pary: Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski oraz Ola Filipek i Wojciech Kucina. 13 kwietnia dla uczestników przygotowano wyjątkowo trudne wyzwanie - każdy z nich będzie musiał zaprezentować aż dwie choreografie pod motywem przewodnim: "To był świat w zupełnie starym stylu". Cieszące się dużym zainteresowaniem show w każdą niedzielę dostarcza widzom sporo emocji. Jak będzie tym razem? Śledźcie uważnie relację z siódmego odcinka na żywo!

"Taniec z gwiazdami". Walka o ćwierćfinał wystartowała! Jak zatańczyły poszczególne pary?

Siódmy odcinek "Tańca z gwiazdami" rozpoczął się od występu Matta Duska, uznanego kanadyjskiego wokalisty jazzowego. Zarówno krótki koncert jak i powitanie prowadzących show - Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny doskonale wprowadziły wszystkich w tematykę dzisiejszego wieczoru. - Dziś czeka nas sporo muzycznej i tanecznej klasy (...) W sam raz dla naszych par - powiedziała Sykut-Jeżyna, po czym nastąpiła prezentacja uczestników walczących o Kryształową Kulę. Tuż przed występem pierwszej pary Krzysztof Ibisz przypomniał, że dziś po raz pierwszy pary będą musiały zaprezentować po dwie choreografie.

Jako pierwsi przed widzami zaprezentowali się Michał Barczak i Magda Tarnowska. Przed publicznością i jury wykonali charlestona. - Michale jesteś bardzo dobrym tancerzem (...) - zaczęła Iwona Pavlović. Miała jednak jedną uwagę do pary. - Tańczą twoje ręce, tańczą twoje nogi, nie tańczy w ogóle korpus. Tomasz Wygoda przytaknął opinii "czarnej mamby" i stwierdził, że Barczakowi zabrakło luzu. Para za taniec otrzymała w sumie 34 punkty. Następnie na parkiecie pojawili się Adrianna Borek i Albert Kosiński, którzy zatańczyli Broadway Jazz. Za taniec zdobyli 35 punktów. Tuż za nimi widzowie mogli śledzić taneczne postępy Tomasza Wolnego i Darii Sytej. Jurorzy byli zgodni co do tego, że bawili się świetnie przy występie pary. Za quickstepa dostali 30 punktów. Blanka i Mieszko Masłowski tym razem zatańczyli tango. - Urodziłaś się po to, aby pokazać nam ten taniec - zwrócił się do Blanki Wygoda. Dzisiaj dzięki wam miałam komplet na parkiecie - Pavlović. Za taniec otrzymali pierwsze dziesięć punktów w odcinku.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.