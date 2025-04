"Sanatorium miłości" umożliwia wielu seniorom znalezienie drugiej połówki. Widzowie z radością obserwują, jak rozwijają się relacje uczestników w programie i poza nim. Finał siódmego sezonu został nagrany, ale nie udostępniony, więc fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Wiele jednak namieszała Maria Oleksiewicz, która w pewien sposób wygadała się na temat produkcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Miłość po "Sanatorium miłości"

"Sanatorium miłości 7". Znamy już rozwiązanie zagadki?

Koniec edycji programu oznacza wytypowanie Króla i Królowej Turnusu. W szóstej edycji zwycięską damą okazała się Maria Oleksiewicz, która z zaangażowaniem śledzi to, co dzieje się wokół produkcji. Jest aktywna na Instagramie i co więcej, postanowiła opublikować wymowny komentarz. Skomentowała post Anny Wojnarowskiej z siódmej edycji. "Pozdrawia Królowa Królową" - napisała Oleksiewicz. Czy w ten sposób dała nam do zrozumienia, że to Anna otrzyma tytuł? Tego nie jesteśmy pewni, ale komentarz dawnej uczestniczki sporo namieszał. Przypomnijmy, co wiadomo o Annie. Wojnarowska to 63-letnia matematyczka z Lubuska, która od razu wywołała duże wrażenie na widzach ze względu na poczucie humoru. Poszła do programu za namową córki i sąsiadki. - Pomyślałam, że w ten sposób faktycznie przełamię w sobie coś i w moim życiu zadzieje się coś nowego, a może przy okazji poznam jakichś fajnych i wartościowych ludzi - mówiła Plejadzie.

Anna Wojnarowska ma za sobą traumy. Przytoczyła myślenie kobiet

Pasjonatka matematyki ma za sobą dwa małżeństwa i nieformalny związek, który skłonił ją do podjęcia terapii. Dopiero po uporaniu się z traumą mogła wystąpić w programie. - Było to dla mnie bardzo trudne, ale kilka lat temu, w ogóle przyznać się do tej porażki, bo jednak kobieta traktuje to jako porażkę, jak ją zostawiają mężczyźni. Od razu pojawiają się myśli: "Może jestem jakaś dziwna, może brzydka, może gruba, chuda i tak dalej". My kobiety tak mamy, że czepiamy się siebie nawzajem bez przerwy. Dopiero jak się wyleczyłam, jak z tego wyszłam i naprawdę zaczęłam kochać bardzo siebie samą i życie, to nie mam z tym trudności. Wręcz chcę mówić o tym otwarcie, żeby kobiety bardziej się doceniały - zdradziła Wojnarowska Plejadzie.