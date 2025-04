"The Voice Kids" już od lat jest jednym z najchętniej oglądanych programów Telewizji Polskiej. To właśnie w tym formacie swoje pierwsze kroki na scenie stawiała Roxie Węgiel. Wokalistka wygrała pierwszą edycję show i dziś z powodzeniem realizuje swoją karierę. Doczekaliśmy się już ósmej odsłony programu. W ostatnim odcinku sporo emocji wywołała decyzja Nataszy Urbańskiej, która przed finałem skompletowała swoją drużynę.

"The Voice Kids". Natasza Urbańska wybrała swoją drużynę. To oni wchodzą do Wielkiego Finału

W programie "The Voice Kids" uczestników oceniają Cleo, Natasza Urbańska i Aleksander Baron. W ostatnim odcinku show, który został wyemitowany 12 kwietnia, Natasza Urbańska wybrała przed finałem swoją drużynę, w której znaleźli się Marianna Kłos, Fabian Pieniuta i Oskar Podolski.

To właśnie oni rozgrzali scenę do czerwoności i śpiewająco wchodzą do Wielkiego Finału. To nie były tylko występy - to była czysta magia, talent i serce w każdej nucie

- czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie programu.

"The Voice Kids". Widzowie oburzeni decyzją Nataszy Urbańskiej. "Widać, że ten program to ustawka"

Jak na ten wybór zareagowali widzowie? Jak się okazuje, wybór wokalistki wywołał ogromne emocje. Część fanów show była oburzona decyzją Urbańskiej, bo mieli nadzieję, że do finału dostaną się trzy dziewczynki, Zuzia, Zosia i Marika. "Tragedia... Moim skromnym zdaniem w twojej trójce powinien być Fabian, Zosia i Marika. Wybrałaś naprawdę niesprawiedliwie", "Masakra. W finale widziałam Zosię, Marikę i Oskara/Fabiana. Kolejny raz widać, że ten program to ustawka", "No trochę szok, ale to tylko pokazuje, że każdy tu mógł być w finale. Byłem pewny, że Marika i Zosia w nim będą", "Zaskoczył mnie wybór Nataszy" - czytamy w komentarzach. Pojawiły się także głosy wspierające jurorkę.

Natasza wybrała, kogo chciała. Już ludzie doszukują się ustawki. Ale tak jest w każdym programie. Każdy ma swojego faworyta, dlatego będzie fala krytyki i oburzenia. Za tydzień będzie to samo. Bawmy się i nie bierzmy tego aż tak poważnie. Przecież jest to program rozrywkowy

- podsumowała jednej z internautów.