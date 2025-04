Małgosia Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony", co dało jej spory zastrzyk popularności. Rolniczka poznała w programie Pawła. Ich relacja szybko przerodziła się w miłość. Para we wrześniu 2018 roku zdecydowała się na sformalizowanie związku. Dziś są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci. Rodzina mieszka w domu na Podlasiu. Borysewicz postanowiła nieco odmienić jego wnętrze. Tak teraz wygląda ich kuchnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Dygant o remoncie domu. To dlatego opuściła Warszawę

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz zdecydowała się na metamorfozę kuchni. Tak teraz wygląda pomieszczenie

Rolniczka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych codziennością. Może liczyć na wsparcie sporej liczby fanów, którzy śledzą jej poczynania. 10 kwietnia na InstaStories Borysewicz pojawiło się krótkie nagranie, na którym pokazuje, jak teraz wygląda kuchnia w jej domu. Okazuje się, że rolniczka postanowiła nieco odmienić wnętrze, odświeżając je. Wcześniej, jak wynika z publikowanych przez nią zdjęć, meble były w pomieszczeniu ciemnoszare i najwyraźniej kolor już się Borysewicz znudził. Tym razem celebrytka wybrała jaśniejszy odcień. Jak wynika z opublikowanego przez nią krótkiego filmiku, teraz meble są białe. Nie zabrakło jednak wyróżniającego się na nich elementu - złotych uchwytów, które nadają wnętrzu bardziej luksusowego klimatu. "Złote elementy przechwycone. Trochę nam tu się dzieje" - napisała rolniczka.

kuchniaOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz wyjawiła sposób na zapytanie o zostanie chrzestnym

W marcu tego roku rolniczka i jej mąż powitali na świecie trzecie dziecko, syna Filipa. Przypominamy, że "na pokładzie" znajdują się już Ryszard i Blanka. Gwiazda programu zdecydowała się na pokazanie fanom, w jaki sposób poprosi kogoś bliskiego o to, by został chrzestnym jej syna. Niecałe dwa tygodnie po narodzinach na InstaStories Borysewicz pojawiło się nagranie z fioletowym balonem w roli głównej. Widniał na nim napis: "Czy zostaniesz moim ojcem chrzestnym?". Jak następnie zasugerowała rolniczka, osoba, którą poprosiła o to, przyjęła propozycję. "Filipek będzie miał super chrzestnych" - napisała celebrytka.