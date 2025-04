"Kanapowcy" to jeden z czołowych programów TTV. Format ma za zadanie pomóc osobom, które zmagają się z otyłością. Pod czujnym okiem trenera Krzysztofa Ferenca uczestnicy starają się zmienić nawyki żywieniowe, a także wprowadzić do swojego życia aktywność fizyczną. W najnowszym odcinku show pojawiły się: Aneta, Agnieszka i Alicja. Panie przeszły niebywałą metamorfozę!

"Kanapowczynie". Uczestniczki pokazały się po przemianie. Szok!

Widzowie mogą oglądać zmagania uczestników programu - jesteśmy w trakcie piątego sezonu show. Uczestnicy poznali Agnieszkę z pierwszej edycji "Kanapowczyń" oraz Anetę i Alicję z drugiej. Panie postanowiły pojawić się w najnowszej edycji, by zaimspirować uczestników. Jak się dowiadujemy - Agnieszce udało się zrzucić 26 kilogramów - jeśli chodzi o sport, zaczęła trenować boks. Aneta pożegnała się z 47 kilogramami. Nie wyobraża sobie dnia bez siłowni. Alicja zgubiła 43 kilogramy i na co dzień trenuje kick boxing. Panie zupełnie nie przypominają siebie z czasu uczestnictwa w formacie. Uczestnicy - tym razem są to osoby z generacji Z, poczuli dzięki temu przypływ motywacji. - To są świetne przykłady takiego zaangażowania, determinacji i ciężkiej pracy. Tylko dlatego odniosły takie spektakularne sukcesy - ocenił Krzysztof Ferenc.

"Kanapowczynie". Widzowie oniemieli! Zachwycają się przemianą uczestniczek

Urywek z odcinka pojawił się na zarówno na facebookowym, jak i instagramowym profilu programu. Fani docenili przemianę Agnieszki, Anety i Alicji. Nie kryli zachwytu. "Szczęka opada", "Dziewczyny wymiatają", "Wszystkie laseczki, ale Anetka nie do poznania", "Piękne kobiety wykonały ogrom pracy i osiągnęły sukces, młodzi bierzcie przykład, można? Można!" - czytamy w komentarzach pod postami. Jedna z internautek postanowiła wbić szpilę młodym uczestnikom. "Co z tego, że dziewczyny robią na młodzieży wrażenie, jak do tego pokolenia i tak nic nie dociera". Dostała odpowiedź od samej produkcji. "My jednak mamy nadzieję, że spotkanie młodych Kanapowców z uczestniczkami poprzednich edycji programu, przyniesie pozytywne efekty" - czytamy.