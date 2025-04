Maciej Dowbor to znany prezenter, który przez wiele lat współpracował z Polsatem. W czerwcu 2024 roku wyjawił jednak, że żegna się ze stacją. "Co będzie dalej?! Czas pokaże! Póki co chce celebrować wakacje z moją rodziną, po raz pierwszy od wielu lat nie na planie" - pisał w mediach społecznościowych. Dowbor nie narzekał zbyt długo na brak zajęć. Obecnie prowadzi program "You Can Dance". Jest także gospodarzem porannego pasma "Dzień dobry TVN", gdzie ostatnio zaskoczył widzów.

"Dzień dobry TVN". Maciej Dowbor spóźnił się do pracy. "Przepraszam"

10 kwietnia Sandra Hajduk w pojedynkę przywitała widzów programu "Dzień dobry TVN". Wyjawiła powód nieobecności drugiego prowadzącego, czyli Macieja Dowbora. - Spóźnił się i zostawił mnie samą, dlatego ja powiem, co dzisiaj będzie w programie. Mam nadzieję, że Maciek zaraz do nas dojdzie, na to liczę. Rozglądam się i nigdzie go nie widzę. Ktoś widział Maćka? Widzieliście Maćka? - mówiła. Po niedługim czasie Maciej Dowbor pojawił się przed kamerami. Żartobliwie opowiedział o powodzie swojego spóźnienia. - Tam na dole jest taki korek i nie mogłem znaleźć miejsca, jeszcze musiałem dla babci kupić lekarstwa po drodze, a wiadomo, żadna apteka o tej porze nie była czynna - mówił. - Bądźmy szczerzy, Maciej Dowbor jest spóźnialską osobą - dodała Sandra Hajduk.

Maciej Dowbor szczerze o rozmowach z mamą na temat pracy. "Trochę się śmiałem"

Nasza reporterka porozmawiała z Maciejem Dowborem na temat jego relacji z mamą Katarzyną Dowbor, która prowadzi poranne pasmo w Telewizji Polskiej. Rywalizują ze sobą? - Zdarzyło nam się parę razy rozmawiać o samej pracy. O tym, jak się pracuje w 'Pytaniu na śniadanie' i jak się pracuje w 'Dzień dobry TVN'. Oczywiście mówiłem, że u nas jest fajniej i lepiej i trochę się śmiałem, że mamy lepsze wyniki oglądalności - wyznał. Wspomniał także o kolegach z Polsatu. - Zdarzyło mi się również przegadywać to z Maćkiem Rockiem, z którego jeszcze bardziej śmiałem się, że mamy lepsze wyniki oglądalności - skwitował Dowbor w rozmowie z Plotkiem.