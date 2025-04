"Hotel Paradise 10" wkrótce dobiegnie końca. Za nami już 24. odcinek produkcji, a wszystkich jest 32. Już na początku nie zabrakło wyzwań - Adrian i Karolina stanęli przed kreatywnym zadaniem, które polegało na zrobieniu amuletów. Atmosfera z minuty na minutę była coraz bardziej gęsta. Nie obyło się zazdrości, rywalizacji i kłótni.

"Hotel Paradise 10". Jagoda puściła parę z ust

W ostatnim odcinku nie zabrakło... obgadywania. Jak wiemy, spekulacji w tym sezonie nie brakuje. Potrafią nawet zaburzyć relacje między uczestnikami. Jagoda po rozmowie z Alicją na temat Adriana i Karoliny, postanawia skonfrontować wnioski właśnie z Adrianem. Alicja sądzi, że relacje Adriana i Karoliny oraz Natalii i Wiktora są nieszczere. - Wasza para jest udawana, dlatego że, według niej, to z twojej strony tylko jest jakieś prawdziwe uczucie, bo Karo tamto, s****o. Oczywiście nie podała konkretnych powodów, dlaczego tak sądzi - przekazała Jagoda. To wyznanie wprowadziło niemałe zamieszanie. Co na to Adrian? Wyznał, że irytowało go zachowanie Wiktora, który ogłaszał, że tworzy najsilniejszą parę. - My z Karoliną nic publicznie nie pokazujemy - powiedział Adrian. Nie chce aż tak zbliżać się do dziewczyny, którą zna dwa tygodnie.

"Hotel Paradise 10" odc. 24. Nowy uczestnik w show wywołał burzę

Powitaliśmy w programie 24-letniego Bartka, który przybył do "Hotelu Paradise" z dużym optymizmem. Wielu na początku zaczęło snuć domysły, że nowy uczestnik będzie w parze z Agnieszką. - Nie miałem okazji rozmawiać z Bartkiem osobiście, ale nie czuję, że jestem zagrożony - stwierdził Tymek. Dla Alicji z kolei nie byłoby problemem, gdyby nowy uczestnik znalazł się w jej pokoju... Jej wyznanie nieco zamurowało Tymka, z którym jest w parze. Bartek wskazał, że wpadły mu w oko dwie uczestniczki - Karolina i Alicja. Pierwsza z nich rzuciła śmiałym wyznaniem. - Jakby był od początku to może z nim bym była w parze - powiedziała. Adrian i Tymek nie byli zadowoleni. - Albo się ogarniasz albo może zakończymy tę parę... - rzucił Adrian w pokoju przesłuchań, dając do zrozumienia, że nie jest zadowolony z zachowania Karoliny. Wiktor stwierdził, że Alicja, Bartek i Karolina zachowali się nieodpowiednio.