W ubiegłym roku Magda Gessler odwiedziła "Czarny Domek" w Koninie. Po metamorfozie restauracja zmieniła nazwę na "Bar DeŻur". Śmiało można powiedzieć, że była to jedna z bardziej udanych rewolucji w programie. - Jestem zachwycona. Są błędy, ale to, że wyście to udźwignęły, nie ma kucharza... po prostu marzyłam, żeby tak było i tak jest. Wielkie brawa - mówiła Gessler. Kilka dni temu na profilu lokalu pojawiła się zaskakująca informacja.

"Kuchenne rewolucje". Właściciel odcina się od Magdy Gessler

Takiego obrotu spraw nikt się raczej nie spodziewał. Restauracja przeszła kolejną metamorfozę, tym razem bez udziału Magdy Gessler. "Bar DeŻur" zmienił nazwę na "Degustacja" i zaczął promować własne przepisy. Internauci dopytywali, dlaczego właściciel zrezygnował z dań wymyślonych przez restauratorkę. "Odcinamy się od tych 'Kuchennych rewolucji' i już nie chcemy gotować dań MG. Mamy cały nowy zespół kucharzy, nowe pomysły i zupełnie inną koncepcję prowadzenia restauracji. Mieliśmy już dosyć gotowania dań MG. Mamy swoje, świeże pomysły, nowy zespół kucharzy i chcemy stworzyć całkowicie nową restaurację. Czeka nas dużo nowości" - czytamy pod jednym z wpisów. Niektórzy nie mogli zrozumieć tej decyzji. "Wszystko tak jak wcześniej, czyli w czerni… jak dom pogrzebowy. Cóż" - pisał rozczarowany internauta. Inni z kolei uznali to za bardzo dobry pomysł. "Przynajmniej koniec 'Kuchennych Rewolucji', bo zaczęło to dziwnie i komicznie wyglądać. Miejmy nadzieję, że kuchnia będzie dobra" - czytamy.

Magda Gessler przerywa milczenie ws. porażek w "Kuchennych rewolucjach". Padły mocne słowa

Restauratorka pojawiła się na gali Jupiterów Plotka, gdzie odebrała specjalne wyróżnienie Ulubienicy Redakcji. Za kulisami zapytaliśmy ją, dlaczego czasami "Kuchenne rewolucje" się nie udają. - Są ludzie, którzy absolutnie są odporni na wiedzę. Nie wiadomo, dlaczego. Są nieufni, albo źle wychowani, z nieodpowiednich domów, gdzie może była przemoc, gdzie może było źle. Ludzie, którzy nie ufają światu i sobie, w związku z tym nie potrafią stworzyć innej rzeczywistości niż tą, którą znali przedtem - stwierdziła Magda Gessler