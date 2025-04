Już jesienią na antenę stacji Polsat wraca uwielbiany przez widzów program "Twoja twarz brzmi znajomo". Format, który emitowany jest już od 2014 roku i nadal cieszy się ogromną popularnością. Przez program przewinęło się wiele gwiazd w tym m.in. Julia Kamińska, Stefano Terrazzino, Barbara Kurdej-Szatan czy Aleksandra Szwed. Kogo zobaczymy w 22. odsłonie show? Niedawno Polsat zdecydował się odsłonić karty i wyjawił uczestników. Wiadomo, że w programie pojawi się Edyta Herbuś, związany z teatrem Narodowym w Warszawie aktor Modest Ruciński, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Andrzej Nejman, a także Natalia Muianga, która jest finalistką programu "Mam talent!". Stacja właśnie ogłosiła kolejnych uczestników.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel komentuje, że nie ma go w "Tańcu z gwiazdami". "I tak jestem wdzięczny, że ktoś zadzwonił"

"Twoja twarz brzmi znajomo". Polsat ogłosił kolejnych uczestników show. To finalistka "X Factor"

Kto jeszcze pojawi się w nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"? 9 kwietnia produkcja wyjawiła ostatnich uczestników show. Kolejną gwiazdą w programie będzie Marta Bijan, finalistka programu "X Factor" i absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej, która miała okazję pracować przy realizacji teledysków dla takich artystów jak Margaret czy Mata. Wokalistka w ubiegłym roku skradła serca widzów podczas Top Of The Top Sopot Festivalu, gdzie zaśpiewała utwór "Parę chwil". W tym roku wyśpiewała piosenkę "Na zawsze" do nowego filmu o przygodach pana Kleksa. Będziecie jej kibicować?

"Twoja twarz brzmi znajomo". Oto ostatni uczestnik programu. Ma na swoim koncie spore sukcesy

Drugim ogłoszonym przez stację Polsat uczestnikiem jest absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicz w Warszawie Kamil Studnicki. Artysta związany jest z nurtem piosenki aktorskiej miał zaledwie 18 lat kiedy zdobył Grand Prix na 34. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Aktor występuje na deskach Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Dramatycznego oraz warszawskiego Teatru Capitol. Kamil Studnicki miał już okazję współpracować na scenie z takimi artystami jak m.in. Jan Englert, Piotr Cieplak czy Maja Kleczewska. Jak oceniacie dobór uczestników do 22. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo"?