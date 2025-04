Izu Ugonoh zdobył popularność jako polski pięściarz pochodzenia nigeryjskiego. W swojej karierze został mistrzem Europy i świata amatorów w formule K-1. Co więcej, jest sześciokrotnym mistrzem Polski w kick-boxingu. Jakiś czas temu zadebiutował w telewizji. Prowadził również program rozrywkowy "Królowa przetrwania". W ostatnim czasie o produkcji jest coraz głośniej. Izu Ugonoh był gościem Kuby Wojewódzkiego. W trakcie wywiadu padły mocne słowa na temat uczestniczek show.

Zobacz wideo Ogi Ugonoh: To, czego bronię, jest ewidentnie widoczne

Izu Ugonoh nie szczędził słów na temat "Królowej przetrwania". Wspomniał o Agnieszce Kaczorowskiej

Izu Ugonoh podjął temat uczestniczek programu "Królowa przetrwania". W rozmowie z Kubą Wojewódzkim odpowiedział na wiele pytań. Prowadzący żartobliwie dopytywał, czy bohaterki show go podrywały. Izu cały czas podkreślał, że każda z pań, która wzięła udział w produkcji, "była fajna", ale nie wykazywała nim zainteresowania. Mówił w ten sposób o m.in. Natsu i Paulinie Smaszcz. Prowadzący jednak nie odpuszczał. - Agnieszka Kaczorowska, jak często cię podrywała? - wypalił Wojewódzki. - Nie podrywała mnie w ogóle - odparł Ugonoh. - To ty nie jesteś tym dźwiękowcem? - nawiązał do głośnej afery. - Nie - podkreślił krótko Izu.

Izu Ugonoh w 2023 roku stanął na ślubnym kobiercu. Mało kto o tym wiedział

Izu Ugonoh stanął na ślubnym kobiercu w 2023 roku. Został mężem Antoniny Banaś. Dla wielu fanów był to szok, bo para nie chwaliła się zmianą stanu cywilnego. Mało kto wiedział, że zakochani się pobrali. W rozmowie z Plejadą pięściarz wyznał, że oświadczył się zaledwie dwa lub trzy miesiące przed ceremonią, a uroczystość była bardzo spontaniczna. - Wiele rzeczy robimy spontanicznie. Moja narzeczona powiedziała: "Jakbyśmy wzięli ślub teraz, to byśmy już mieli z głowy wszystko, żebyśmy mogli się zająć życiem" i spodobał mi się jej pomysł. Po prostu wymyśliła datę, wybrała urząd w Raszynie, który jej się bardzo podobał i akurat mieli datę - zdradził w wywiadzie.