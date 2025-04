8 kwietnia został wyemitowany nowy odcinek show Kuby Wojewódzkiego. Na kanapach programu zagościli Izabella Krzan i Izu Ugonoh. Zwłaszcza pierwsza z gwiazd wzbudziła sporo emocji, a to wszystko za sprawą wyznania na temat początków relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Zobacz wideo Iza Krzan gotowa na wywiad ze Smaszcz w "Pytaniu na śniadanie". Szykuje się na ślub Cichopek?

"Kuba Wojewódzki". Zaskakujące wyznanie Izabelli Krzan o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim

Za kulisami od dawna mówi się, że uczucie łączące Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozpoczęło się w 2019 roku na planie programu "Czar par", choć wtedy oboje jeszcze oficjalnie byli w innych relacjach. Dziennikarz był związany z Pauliną Smaszcz, a aktorka z Maciejem Hakielem. W tamtym czasie Izabella Krzan współprowadziła program TVP z Kurzajewskim, a Cichopek wraz z mężem pojawili się w show, jako goście. W związku z tym faktem prezenterka została zapytana przez Wojewódzkiego, czy zauważyła moment, gdy pomiędzy Kurzopkami zaczęło iskrzyć. - Analizowałam to potem - wypaliła. - Bo tam podobno Maciek poznał Puchatka - odpowiedział ironicznie Wojewódzki. - A miodek odszedł na bok - dodała Krzan. Następnie już całkowicie poważnie prezenterka wyznała, że nie zauważyła rodzącego się uczucia pomiędzy Cichopek a Kurzajewskim. - Nie wiem, czy bardziej byłam skupiona na swojej pracy, ale nie zwiastowało tego, co wydarzyło się po latach - zdradziła Krzan.

"Kuba Wojewódzki". Maciej Kurzajewski szczerze o ślubie z Katarzyną Cichopek. Zaskoczył wyznaniem

Maciej Kurzajewski dziś tworzy szczęśliwy związek z Katarzyną Cichopek. Para chętnie udziela wywiadów i publikuje wspólne treści w mediach społecznościowych. Tym razem dziennikarz zdecydował się jednak na wywiad w pojedynkę. W niedawnej rozmowie z portalem Świat Gwiazd wyjawił, że wraz z ukochaną wkrótce staną na ślubnym kobiercu. - Ślub byłby i myślę, że będzie dobrym dopełnieniem - wyznał Kurzajewski. Chociaż dziennikarz nie podzielił się szczegółami planowanej ceremonii, to wyjawił, że zarówno jemu, jak i Cichopek zależeć będzie na dyskrecji. - To nie jest taka wiadomość, którą chcielibyśmy się dzielić ze światem. Jak to się stanie, to na pewno powiemy o tym. A kiedy to się stanie? Jak to się stanie? Jak do tego dojdzie? To już zostawiamy wyłącznie sobie - zdradził,