"M jako miłość" stanowi obecnie jeden z najbardziej kultowych seriali w historii polskiej telewizji. Emitowana nieprzerwania od 2000 roku produkcja wzbudza w widzach TVP2 wciąż skrajne emocje, pokazując często trudne chwile w życiach znanych i lubianych bohaterów. W 1869. odcinku na tapet znów weźmiemy wątek Doroty i Bartka. Premiera już we wtorek 29 kwietnia.

Zobacz wideo Mucha i jej wnioski po ponad 20 latach w "M jak miłość". Mówi o kredycie

"M jak miłość" odcinek 1869. Dorota i Bartek znów razem. Bohaterka powróci do męża po chorobie

Zbliżający się odcinek "M jak miłość" będzie prawdziwą gratką dla fanów związku Doroty (Iwony Rejzner) i Bartka (Arkadiusza Smoleńskiego), albowiem para zobaczy się wreszcie na żywo. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno widzowie mogli oglądać, jak kobieta poddaje się eksperymentalnemu leczeniu w Stanach Zjednoczonych po tym, jak wykryto u niej złośliwy nowotwór mózgu. Gdy Dorota przebywała w Bostonie, utrzymywała kontakt z ukochanym jedynie przez telefon, z czym wiązało się wiele problemów.

Jak się okaże, bohaterka ostatecznie zakończy terapię i powróci do Grabiny, by spotkać się twarzą w twarz z Bartkiem mimo wszelkich obaw. Jeszcze w niedawnych odcinkach mężczyzna miał sądzić, że żona na dobre usunęła się z jego życia. Dorota w tym samym czasie rozmyślała nad jego rzekomą relacją z Natalką (Dominiką Suchecką). Jak już wiemy, ich miłość mimo wszystko pokona wszelkie przeciwności losu.

Tak Dorota i Bartek zachowają się podczas spotkania. Para nie będzie mogła się od siebie oderwać

Początkowo Bartek zobaczy Dorotę przez szybę i gdy obydwoje upewnią się, że faktycznie widzą swoją drugą połówkę - wyjdą sobie naprzeciw. Zakochani i stęsknieni zaczną się całować, po czym prędko sceny z ich udziałem przeniosą się do sypialni. Para będzie miała wreszcie możliwość spędzić ze sobą noc, ponieważ po ślubie nie było im to jeszcze dane. To właśnie wtedy Dorota udała się na terapię do Stanów Zjednoczonych, zostawiając świeżo upieczonego męża z wieloma pytaniami. Gdy małżonkowie wpadną jednak sobie w ramiona w 1869. odcinku, Bartek wybaczy żonie, że go opuściła, a ta upewni się, iż ukochany nie miał żadnych planów względem Natalii.