Wielkimi krokami zbliża się finał dziesiątego sezonu "Hotel Paradise", który będzie miał miejsce najpewniej pod koniec kwietnia. W najnowszej edycji prowadzącą dotychczas program Klaudię El Dursi zastąpiła Edyta Zając. Za nami kolejne rajskie rozdanie. Kto tym razem pożegnał się z programem? Co wydarzyło się w 22. odcinku sezonu?

Zobacz wideo Zapytaliśmy Edytę Zając, czy sama poszłaby do "Hotel Paradise". Ale reakcja!

"Hotel Paradise". Do Amandy podeszło dwóch uczestników. To on pożegnał się z programem

Już na początku odcinka dowiedzieliśmy się, że bezpieczni się: Adrian, Kamil, Tymek, Jagoda oraz Aga. Wśród zagrożonych znaleźli się: Alicja, Wiktor, Karolina, Amanda, Kuba i Adam. Uczestnicy wzięli udział w grze o władzę. Zwycięzca tej rozgrywki będzie mógł dokonać jednej zmiany podczas rajskiego rozdania, co daje spore pole manewru. Ten, kto wytrzyma najdłużej na jednej nodze na słupku, wygrywa. Okazało się, że utrudnieniem dla zagrożonych będzie to, iż będą mieć zasłonięte oczy oraz będą poruszać się z wyciągniętymi rękoma, na których będą trzymać bambus. Grę wygrała Karolina. - Nie wiem, co będzie, dla nikogo nie chcę zrobić źle - podkreślała uczestniczka, której decyzja może odmienić losy pozostałych w programie. Ostatecznie zdecydowała, by miejscami zamienili się Kamil i Amanda - co oznaczało, że Amanda będzie bezpieczna, a Kamil zagrożony. - Chciałam, żeby było sprawiedliwie - oznajmiła Karolina.

Na rajskim rozdaniu Karolina podeszła do Adriana. Alicja wybrała Tymka. Adam ostatecznie wrócił do Jadzi. Wiktor położył dłoń na ramieniu Agi. Kuba oraz Kamil podeszli do Amandy, co można było wywnioskować z ich wcześniejszych deklaracji. I to właśnie ta uczestniczka wybrała, kto pożegna się z show. Amanda ostatecznie położył dłoń na dłoni Kamila, tym samym decydując, że to Kuba opuści program. - Amando, życzę, żebyście odnaleźli wspólny język i przerodzicie swoją relację w relację romantyczną - powiedział uczestnik. Na końcu odcinka Kuba zdecydował, z kim Natalia zawalczy o hotelową przyszłość - tego najpewniej dowiemy się w kolejnym epizodzie.

"Hotel Paradise". Kuba i Kamil walczyli o względy Amandy

Większość uczestników rozmyślała o tym, z kim ostatecznie Amanda stworzy parę. Kuba i Kamil porozmawiali szczerze o relacji z uczestniczką. Obaj podkreślili, że Amanda im się podoba. Czuć było między nimi gęstą atmosferę. Kamil w krótkiej rozmowie z Amandą zapewnił ją, że w programie zawsze będzie wybierać ją - nawet w trudnych momentach. Kuba ciągle rozmyślał o parze, chcąc się ratować. Ostatecznie uznał, że pójdzie za głosem serca i tak też zrobił, podchodząc do Amandy. Jak już jednak wiemy, ostatecznie uczestniczka wybrała Kamila. - W sumie znaleźliśmy od razu kontakt, jak przyszedł. Gdzieś tam wymieniliśmy się paroma spojrzeniami i one były dosyć ciekawe, intrygujące. No i chcemy zobaczyć chyba, co z tego wyjdzie. Z mojej strony mogę powiedzieć, że chcę rozwinąć tę znajomość i przekonać się, czy to był dobry wybór, czy zły - wyjawiła Amanda.