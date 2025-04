"M jak miłość" należy do grona najpopularniejszych serial w historii polskiej telewizji. Produkcja jest emitowana nieprzerwanie na antenie TVP2 od 2000 roku, regularnie przyciągając przed ekrany telewizorów miliony fanów. Jakie wydarzenia związane z ulubionymi bohaterami zaskoczą telewidzów w 1868. odcinku serialu? Jego premiera odbędzie się już 28 kwietnia.

"M jak miłość" i odcinek 1868. Kinga znajdzie się w sporym niebezpieczeństwie

Jak się okazuje w nadchodzącym odcinku "M jak miłość" dojdzie do bardzo niebezpiecznej sytuacji pomiędzy Kingą (Katarzyną Cichopek) a Hoffmanem (Mateuszem Rusinem) - jej nowym sąsiadem z ulicy Deszczowej. Mężczyzna wpadnie na diaboliczny plan, w jaki sposób mógłby ściągnąć do swojego domu sąsiadkę, na której punkcie ma obsesję. Hoffman będzie przed tym robił Kindze zdjęcia z ukrycia, oczekując na moment, w którym jej mąż i dzieci będą poza domem. By ostatecznie mogło do tego dojść Darek zdecyduje się nawet na przekupienie własnej córki - Sary.



- Hoffman jest mocno poraniony, niespokładany. Jest po prostu jakiś grubszy problem, jeżeli chodzi o psychikę tego człowieka. Jego niestabilność powoduje, że może być niebezpieczny - stwierdził w "Kulisach M jak miłość" wchodzący w rolę mężczyzny Mateusz Rusin.

Chwile grozy w "M jak miłość". Czy Piotrkowi uda się uratować Kingę?

Działając zgodnie z planem, Hoffman skontaktuje się ze Zduńską w momencie, gdy będzie w domu całkiem sama. Sąsiad zasugeruje jej, by przyszła do niego w sprawie ich córek. Kinga bez chwili zawahania uda się do Darka, by dowiedzieć się, co dokładnie się stało. - Kinga nie podejrzewa, że może się za tym kryć jakiś podstęp. Każda matka poszłaby, żeby rozwiązać tę zagadkę, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, żeby chronić swoje dziecko - wyjaśniła w "Kulisach M jak miłość" Katarzyna Cichopek.

Gdy jej postać pojawi się ostatecznie w domu Hoffmana, ten zaproponuje jej rozgrzewającą herbatę, którą sąsiadka chętnie wypije. Zduńska nie będzie przy tym zdawała sobie sprawy, że mężczyzna dodał do napoju narkotyk. Co wydarzy się dalej? Tego dowiemy się już niebawem.