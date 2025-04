Ostatni odcinek "Tańca z gwiazdami" zgotował widzom sporo emocji. Tym razem uczestnicy wcielili się w postacie z bajek Disney’a . Z programem natomiast pożegnały się aż dwie pary - Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski oraz Ola Filipek i Wojciech Kucina. Według niektórych internautów werdykt był niesprawiedliwy. W komentarzach na oficjalnym profilu programu zawrzało.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie niezadowoleni z werdyktu. Rozpętali burzę

W szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami" Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski zaprezentowali rumbę, przebrani za Aladyna i Jasminę. Jury oceniło ich występ na 26 punktów. Ola Filipek i Wojciech Kucina wystąpili zaś jako Kopciuszek i książę. Ich walc otrzymał 30 punktów. Były to dwie najniższe noty, co poskutkowało opuszczeniem programu przez obie pary. Widzowie byli niepocieszeni werdyktem. "Ech… Uwzięli się na nich od samego odcinka. Oglądałem to dla nich, bo pokazywali prawdziwe emocje i energię", "Najbardziej niedoceniona para tej edycji, byliście cudowni, będzie was brakować i waszej cudownej pozytywnej energii", Proszę się nie przejmować pani Madziu, dała pani z siebie wszystko a jurorzy byli surowi i do pani uprzedzeni", "Byłaś niesamowita. Ta komisja się nie zna" - pisali rozgoryczeni fani wokalistki disco polo.

"Taniec z gwiazdami". Z programu odpadli faworyci widzów. "Już nie mam po co oglądać tej edycji"

Niezadowoleni byli także fani Oli Filipek. Wielu internautów uznało, że dziennikarka nie powinna się tak wcześnie żegnać z programem. "Bardzo szkoda, że jury Oli nie doceniło. Myślę, że wiele z nas odzyskało teraz niedzielne wieczory, bo nie ma już po co oglądać tego programu", "Kocham tę parę, będę tęsknić, oni powinni byli wygrać" , "Już nie mam po co oglądać tej edycji, a para była najbardziej niedocenianą" . "Szkoda, że ich nie ma, byli naprawdę bardzo naturalni, uśmiechnięci. Ogromna strata dla tego programu", "Dlaczego pani Iwona tak nie lubi Oli? Oceny były ewidentnie zaniżone" - czytamy w komentarzach na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami".