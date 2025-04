Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz to jedna z tych par, które przyciągają najwięcej uwagi w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami". W najnowszym odcinku aktor i tancerka wykonali walca angielskiego do piosenki Eltona Johna z "Króla Lwa". Jurorzy jednomyślnie zachwalali ich taniec i przyznali im aż 37 punktów. Gorąco zrobiło się również w komentarzach pod fragmentem z występu. Czego doszukali się widzowie?

"Taniec z gwiazdami". Widzowie dali upust emocjom w komentarzach

Pod występem Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza zaroiło się od komplementów. "Dla mnie prosta droga do finału", "Było przecudnie. Filip zachwyca swoimi umiejętnościami tanecznymi", "Przepięknie i wzruszająco. Moja top para", "Finał jest wasz. Poprzeczka wzrosła, ale i tak jest wasz" - pisali. Niektórzy w walcu angielskim doszukali się też... czułych spojrzeń. "Moją uwagę zupełnie skradły ich spojrzenia. Filip mógłby zatańczyć dziesięć tańców w odcinku i by mi się nie znudziło. Mój faworyt!" - napisała jedna z fanek. Komentarz zdobył mnóstwo polubień. Mieliście podobne odczucia?

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska wprost o prywatnej relacji z Fillipem Gurłaczem

Podczas rozmowy z "Faktem" Kaczorowska podkreśliła, że "z Filipem tworzą drużynę". Opowiedziała o poznawaniu się przy okazji treningów. "Jest to możliwość, by go lepiej poznać, poznać jego historię, a przy okazji zainspirować się nią i czerpać też z tego dla siebie. Gdy widzę, że taniec komuś pomaga, otwiera, jestem szczęśliwa. To jest piękne" - mówiła. "Gdy razem jesteśmy w tych samych emocjach, tworzymy bardziej zgrany team i tańczymy naprawdę razem. To widać, kto tańczy w parze, ale osobno. My tańczymy razem" - opowiadała. Tancerka ma nadzieję, że po programie wciąż będzie utrzymywać kontakt z aktorem. "Gdy buduje się w krótkim czasie tak głęboką relację, ma się wiarę i nadzieję, że ona przetrwa dłużej i będzie kontynuowana, ale nie zawsze tak jest. Ja z tych sześciu spotkań na parkiecie wciąż mam dobre kontakty z Łukaszem Kadziewiczem, znajomość przetrwała. Pewnie każdemu tancerzowi została jedna, dwie znajomości z programu. Mam nadzieję, że z Filipem też będziemy mieli kontakt" - przyznała.