"Taniec z gwiazdami" jak zwykle potrafi zaskoczyć telewidzów. Przypomnijmy, że w piątym odcinku show uczestnicy prezentowali się na parkiecie do rytmów disco, a jeszcze tydzień wcześniej tańczyli z nimi bliscy. Szósty odcinek programu również otrzymał swój wyjątkowy motyw, a jest nim tzw. Disney Night. Jak pary poradzą sobie tym razem w iście bajkowych choreografiach? Sprawdźcie!

"Taniec z gwiazdami" ogłosił "Disney Night"! Jak zatańczyły poszczególne pary?

Bajkowy odcinek "TzG" rozpoczął się od występu młodych tancerzy z akademii musicalowej, którzy zachwycili publiczność w rytmie piosenki z disneyowskiej "Vaiany 2". - Zaczynamy naszą bajkę! - stwierdziła Paulina Sykut-Jeżyna, po czym na parkiecie zaprezentowały się wszystkie gwiazdorskie pary. Prowadzący przypomnieli, że tego wieczoru z programu odpadną dwie pary!

Jako pierwsi przed widzami zaprezentowali się Blanka i Mieszko Masłowski, tym razem wcielający się w Tarzana i Jane w tańcu współczesnym. - Była dzikość, była spontaniczność. Jestem pod wrażeniem - skomentowała Ewa Kasprzyk. Para otrzymała 38 punktów. Tuż za nimi na parkiecie mogliśmy podziwiać Tomasza Wolnego i Darię Sytą, którzy jako Herkules i Megara zatańczyli charlestona. - Poprawiły ci się nogi, one są szybsze - stwierdził Tomasz Wygoda, chwaląc dziennikarza. Duet zgarnął 32 punkty. Następnie niczym Mała Syrenka i jej książę Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zaprezentowali walca wiedeńskiego. Jurorzy byli zgodnie zachwyceni ich tańcem. Uczestnicy dostali 40 punktów.



Po przerwie reklamowej przyszedł czas na występ Magdaleny Narożnej i Piotra Musiałkowskiego, którzy wcielili się w Dżasminę i Alladyna. Ich rumba spotkała się z mieszanymi ocenami jury. - Postęp jest - dodała Iwona Pavlović. Narożnej i Musiałkowskiemu przyznano 26 punktów. Walca do piosenki Eltona Johna z "Króla Lwa" zaprezentowali następnie Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz. Jurorzy jednomyślnie zachwalali ich taniec. Para zgarnęła 37 punktów. W kolejności na parkiecie pojawił się Michał Barczak i Magda Tarnowska, którzy zatańczyli do utworu z "Vaiana: Skarb oceanu" fokstrota.

