16. edycja programu "Mam talent!" rozkręca się na dobre. Występom uczestników przyglądają się: Julia Wieniawa, Marcin Prokop oraz Agnieszka Chylińska. Program prowadzą Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. W najnowszym odcinku formatu, który został wyemitowany 5 kwietnia, nie zabrakło emocji. Gitarzysta Kacper Dworniczak zdobył złoty przycisk, dzięki czemu awansował do półfinału. Jego występ w szczególności zachwycił Agnieszkę Woźniak-Starak. Podczas odcinka nie zabrakło także gorzkich słów ze strony jurorów.

"Mam talent!". Agnieszka Chylińska zwróciła się do uczestniczki. "Jest mi z tym bardzo trudno"

W nowym odcinku programu "Mam talent!" zaprezentowała się Wiktoria Kida, która pojawiła się na scenie z grupą przyjaciół. To zdziwiło jurorów, którzy zauważyli, że w formularzu zgłoszeniowym widniało wyłącznie jej imię i nazwisko. Po występie Agnieszka Chylińska postanowiła zwrócić uwagę uczestniczce. Padły gorzkie słowa na temat tego, że nie uwzględniła zespołu przy zapisach. - Mam tutaj napisane Wiktoria Kida. Mam się skupić na tobie, oceniać ciebie i jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ masz świetny zespół. Oni są dla ciebie takim wsparciem, że myślę, że gdybyś napisała Wiktoria Kida wraz z zespołem, to z twojej strony to byłby ogromny szacunek do nich. Po pierwszej piosence jestem zachwycona muzyką, tym klimatem, który stworzyliście wspólnie. Ty, jako solistka? Trudno mi się na razie do tego odnieść - powiedziała Agnieszka Chylińska. Ostatecznie wszyscy jurorzy dali szansę uczestniczce i Wiktoria Kida przeszła do następnego etapu.

"Mam talent!". Internauci zachwyceni występem. "Świetny"

Wiktoria Kida może liczyć na wsparcie widzów programu "Mam talent!", którzy ruszyli z komentarzami. "Pięknie, prosto do finału", "Utalentowana i piękna wokalistka. Świetnie się tego słucha", "Co za genialny występ" - czytamy pod nagraniem. Internauci przyznali także rację Agnieszce Chylińskiej. "Zespół czad, Wiktoria powinna być im wdzięczna, dopełniają, uzupełniają ją. Agnieszki uwaga jest trafna i wiele może dać na przyszłość Wiktorii, jeśli zechce te słowa przyjąć do siebie. Agnieszka szacun dla ciebie" - czytamy.