Do najnowszego odcinka programu "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News zostali zaproszeni Joanna Scheuring-Wielgus i Zbigniew Bogucki. Politycy żywo dyskutowali na temat ostatnich wydarzeń w Sejmie. Wkrótce potem napięcie eskalowało do tego stopnia, że od jednej ze zwaśnionych stron padła groźba pozwu sądowego.

"Śniadanie Rymanowskiego". Zbigniew Bogucki krytykuje Joannę Scheuring-Wielgus. Oskarża polityczkę o zakłócanie nabożeństw

Podczas programu "Śniadanie Rymanowskiego" Zbigniew Bogucki krytykował partię rządzącą, zarzucając jej wykorzystywanie negatywnych emocji i hejtu do zdobycia władzy. Następnie polityk wyznał, że wulgaryzmy i kłamstwa stały się narzędziami jego przeciwników w politycznej walce. - Ci, którzy dziś grają cnotliwych, wrażliwych. Wy chcecie dzisiaj wyznaczać to, jak należy się w parlamencie zachowywać. Wspomnijmy kampus Trzaskowskiego, to tam były hasła "J***ć PiS". To tam Nitras, minister konstytucyjny, przyglądał się temu wszystkiemu na kampusie Trzaskowskiego, więc nie udawajcie państwo takich cnotliwych - wyznał rozzłoszczony polityk. Jakby tego było mało, Bogucki oskarżył Joannę Scheuring-Wielgus o zakłócanie mszy świętych. - Pani dzisiaj stawia się w roli arbitra, ale to, co się działo w kościołach, niestety pani w tym też brała udział. Przerywanie, zakłócanie nabożeństw - wymieniał Bogucki.

"Śniadanie Rymanowskiego". Joanna Scheuring-Wielgus zagroziła Zbigniewowi Boguckiemu pozwem sądowym

Joanna Scheuring-Wielgus na słowa Zbigniewa Boguckiego zareagowała stanowczo, grożąc politykowi pozwem sądowym, jeśli ten nie odwoła publicznie swojego stwierdzenia. - Niech pan cofnie te słowa, żadnego dymu do kościoła nie wprowadzałam, bo spotkamy się w sądzie! - wyznała zirytowana posłanka. Następnie dyskusja stała się jeszcze bardziej napięta. Bogucki przypomniał o kontrowersyjnym haśle "ośmiu gwiazdek", którego w przeszłości miała używać Scheuring-Wielgus. Posłanka nie pozostała dłużna i odpowiedziała Boguckiemu by ten "stuknął się w głowę".