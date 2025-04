'The Traitors. Zdrajcy'. Po nowym odcinku emocje sięgają zenitu. Widzowie nie kryją oburzenia

Chociaż druga edycja programu "The Traitors. Zdrajcy" od samego początku budziła ogromne emocje wśród widzów, to siódmy odcinek zdecydowanie przebił poprzednie. Wszystko dlatego, że uczestnicy musieli wykonać kontrowersyjne zadanie związane z inscenizacją pogrzebu. Odcinek z tą sytuacją zostanie wyemitowany 6 kwietnia, a wcześniej do sieci trafił jego zwiastun. Widzowie są zszokowani.

"The Traitors. Zdrajcy" Widzowie nie kryją oburzenia nowym odcinkiem

W trakcie wykonywania zadania w pewnym momencie Marcin, jeden z najbarwniejszych uczestników "The Traitors", nie wytrzymał presji i wybuchł płaczem, zastanawiając się nad rezygnacją z dalszego udziału w programie. Zadanie, polegające na leżeniu w trumnie i oczekiwanie na decyzję innych osób biorących udział w show, okazało się na tyle stresujące, że mężczyzna nie mógł znieść napięcia. - Ja nie chcę w tym uczestniczyć. Rezygnuję. Ludzie, czy was porąbało? To jest chore. Gdzie ten świat zmierza, ja p******ę! - wyjawił oburzony na nagraniu. - Są pewne rzeczy święte, których się po prostu nie tyka. Nie takie wartości wyniosłem z domu rodzinnego. Jako cywilizacja zmierzamy ku przepaści - dodał po chwili.

Pod wideo, ukazującym kontrowersyjną scenę umieszczonym na facebookowym profilu programu, widzowie show nie kryją swojego oburzenia. "No, przeginka serio, już przy tych torturach dziwiłam się, że nikt nie powiedział stop, nie robimy", "Ma chłop rację, chore", "Też się z tym zgadzam, program programem, ale są pewne granice" - pisali rozjuszeni widzowie.

"The Traitors. Zdrajcy". Zaskakujące wyznanie w trakcie programu. Uczestnik dokonał coming outu

Podczas piątego odcinka "The Traitors. Zdrajcy" Klaudia zasugerowała, że dwoje uczestników: Marcin i Izabela mogą być małżeństwem, a pełniący role zdrajców Patrycja i Tomek postanowili rozkręcić tę teorię. Wkrótce potem sam Marcin, komplementując Izabelę, wyznał, że ta jest "przepiękną kobietą", co jeszcze bardziej podsyciło płotki. Ostatecznie mężczyzna zdecydował się ujawnić swoją orientację, czym zaskoczył wszystkich. - Ja od 17 lat żyję w związku, mam partnera. Jestem przeszczęśliwy, mieszkamy razem, wspólnie realizujemy swoje marzenia i pasje - wyjawił nieoczekiwanie Marcin.