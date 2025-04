W piątym odcinku programu "Mam talent!" ogromne poruszenie wywołał występ zespołu "Demeted". Opinie jury były mieszane, ale Marcin Prokop chciał zagwarantować grupie miejsce w półfinale i wcisnął złoty przycisk. - Chciałbym zobaczyć miny wszystkich, którzy nie wierzą w to, że taki zespół może dojść do półfinałów naszego programu. Chcę, żeby mieli szeroko wytrzeszczone oczy, patrząc na was, i żeby pomyśleli sobie, co ten Prokop znowu zrobił! - podsumował swoją decyzję juror. W najnowszym odcinku show, który został wyemitowany 5 kwietnia, kolejna osoba zapracowała sobie na złoty przycisk. Tym razem to Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła zagwarantować uczestnikowi miejsce w półfinale.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek będzie miała nowy format w TVN. Uchyliła rąbka tajemnicy. "Sama wymyśliłam i wyprodukowałam"

"Mam Talent!". Agnieszka Woźniak-Starak oczarowana występem. Wcisnęła zloty przycisk

W szóstym odcinku "Mam Talent!" na scenie pojawił się Kacper Dworniczak, który jest utalentowanym gitarzystą. Swoją przygodę z tym instrumentem zaczął, mając zaledwie trzy lata, kiedy dostał swoją pierwszą gitarę. To właśnie wtedy zaczęła się jego ogromna muzyczna pasja. Uczestnik kształcił się w szkole muzycznej a aktualnie studiuje na prestiżowej uczelni Kunst Universität Graz w Austrii. Występ młodego muzyka kompletnie oczarował jury. - Ty byłeś z tą gitarą jednym organizmem! Jesteś dobrym wzorem dla ludzi, którzy chcą coś osiągnąć w życiu swoimi umiejętnościami i ciężką pracą - stwierdził Marcin Prokop. Kiedy Julia Wieniawa poprosiła uczestnika o wykonanie kolejnego utworu, Agnieszka Woźniak-Starak zareagowała i wcisnęła złoty przycisk.

Chcę mieć pewność, że będziesz w półfinale!

- stwierdziła przejęta.

"Mam Talent!". Widzowie mocno podzieleni po występie Kacpra Dworniczaka

Co na temat występu uczestnika sądzą widzowie? Opinie są mocno podzielone. Część bardzo entuzjastycznie zareagowała na występ Kacpra Dworniczaka. "To było świetne złoty przycisk jak najbardziej zasłużony", "Cudnie grał", "Coś pełnego", "To był genialny występ" - czytamy na oficjalnym profilu programu na Facebooku. Pojawiły się także głosy drugiej strony. Z kolei druga strona kompletnie nie zrozumiała decyzji prowadzącej. "Uczestnik fajnie grał, ale przesadzili ze złotym przyciskiem", "Może na żywo robi wrażenie, ale przez szklany ekran to mi się nawet nie podobało. złoty przycisk to już przesada", "A ja myślałem, że nawet trzy razy 'TAK' nie dostanie" - stwierdziła część internautów. A wam jak się podobało? Czy uczestnik słusznie został wyróżniony złotym przyciskiem?