"Rolnik szuka żony" wystartował w Polsce 21 maja 2014 roku. Do tej pory wyemitowano 11. sezonów i już wiemy, że szykuje się następny. W pierwszej edycji nikt nie znalazł miłości, ale wszystko zmieniło się w drugim. Aż dwie pary stanęły na ślubnym kobiercu. Rolnicy Grzegorz Bardowski i Robert Filochowski dzięki show spotkali wymarzone partnerki. Anna Bardowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu wiemy, co się u nich dzieje. Nieco rzadziej udziela się za to Agnieszka Filochowska. Jednak z jej profilu na Instagramie wiele możemy się dowiedzieć o jej rodzinie.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka i Robert Filochowscy do dziś są razem

Robert i Agnieszka pobrali się 2 kwietnia 2016 roku. Rok później zakochani zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich pierwszy syn, któremu nadali imię Tomasz. Kilka lat później dołączył do nich Adam. Agnieszka nie ukrywa, że jest bardzo dumna z tego, że udało jej się stworzyć rodzinę. Świadczy o tym także opis na jej profilu na Instagramie. "Szczęśliwa żona, matka. Optymistka lubiąca przyrodę. 18.03.2017 Tomasz. 16.07.2021 Adam" - tak o sobie napisała. Mimo tego, że nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych, to jednak od czasu do czasu dodaje nowe zdjęcia.

Tak było np. z okazji świąt Bożego Narodzenia. Filochowska udostępniła kadr z mężem i dziećmi, a przy okazji złożyła życzenia obserwatorom. Ci oprócz odpowiedzi na ciepłe słowa, zostawili także inne miłe komentarze. "Moja ulubiona para ze wszystkich edycji", "Ale super was zobaczyć!", "Piękna rodzina. Miłość, szacunek, tradycja. Brawo" - pisali poruszeni internauci. Agnieszka Filochowska znacznie częściej dodaje InstaStories. W marcu pokazała, jak świętują ósme urodziny Tomasza. Wspólne kadry Filochowskich znajdziecie poniżej:

"Rolnik szuka żony". Co słychać u Bardowskich?

Anna i Grzegorz Bardowscy, jak wspomnieliśmy, także poznali się w drugiej edycji. Rolnik, gdy tylko zobaczył zdjęcie kandydatki, wiedział, że stanie się ona dla niego kimś wyjątkowym. Zakochani pobrali się 16 kwietnia 2016 roku, niedawno świętowali więc kolejną rocznicę. Oni także mają dwoje dzieci: Jasia i Liwię. Pozostają w stałym kontakcie z fanami, którym np. relacjonowali przebieg budowy wymarzonego domu.