Na początku marca po prawie dekadzie przerwy na antenę Polsatu wrócił uwielbiany przez widzów program "Must Be The Music". Tym razem w jury zasiedli: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka. Po dziewięciu latach przerwy do programu wrócił także Maciej Rock, który obok Patriciii Kazadi i Adama Zdrójkowskiego sprawdza się w roli prowadzącego. Już od samego początku nowego sezonu show nie brakuje kontrowersji. Jeden z uczestników niezadowolony z oceny jury za kulisami postanowił rozładować swoją wściekłość i rzucił się na kamerzystę. Na szczęście został w ostatniej chwili powstrzymany. Ostatnio spore zamieszanie wywołało wykonanie przez uczestniczkę jednej z piosenek Dody. Widzowie stwierdzili, że uczestniczka zmasakrowała ten repertuar. Tym razem widzowie krytycznie odnieśli się do decyzji jury.

"Must Be The Music". Jury zachwycone występem Białorusinki

W ostatnim odcinku "Must Be The Music" ogromne emocje wywołał występ Białorusinki Kassi Nouy, która uciekła z kraju po eskalacji związanej z protestami w 2020 roku. Uczestniczka zaśpiewała swoją piosenkę, która opowiadała o walce o wolność w jej ojczyźnie. Podczas występu towarzyszył jej na scenie zaprzyjaźniony gitarzysta, który dodawał jej otuchy. Jak wystąpienie uczestniczki oceniło jury? Cała czwórka była zachwycona i wszyscy zagłosowali na "tak", dzięki czemu uczestniczka przeszła do dalszego etapu. Jury było oczarowane jej talentem.

Zabrakło mi trochę słów. To był naprawdę bardzo wysoki lot. (...) Dzisiaj zaczęło się tutaj coś, co będziemy przez lata wspominać

- podsumował Miuosh. - Masz przeszywający wokal - dodała Szroeder. Co ciekawe, od razu po emisji odcinka pojawiły się na profilach programu w mediach społecznościowych głosy widzów, którzy nie podzielili entuzjastycznych opinii jury.

"Must Be The Music". Ten występ mocno podzielił widzów

Co o występie Białorusinki sądzą widzowie "Must Be The Music"? Pojawiło się wiele pozytywnych opinii, ale nie wszyscy byli zachwyceni i stwierdzili, że ogromny entuzjazm jury może wynikać poniekąd z poprawności politycznej. "Nie musieli nawet śpiewać", "Wiadomo, że cztery razy 'Tak'. Ale cztery razy 'Nie' dla pierwszego zespołu?" - czytamy.