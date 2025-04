"Sanatorium miłości" w marcu powróciło na antenę Telewizji Polskiej. To już siódma edycja randkowego show dla seniorów. Co za tym idzie, fani regularnie otrzymują dawkę nowych emocji. W formacie nie brakuje afer, kłótni i miłosnych uniesień. Znalazł się jednak czas na bardzo osobistą historię. Grażyna jest jedną z uczestniczek programu. Tuż przed nagrywkami przeżyła chwile grozy.

REKLAMA

Zobacz wideo Manowska o lekcjach z "Sanatorium miłości". "Nie ma rzeczy, które nie przystoją!"

"Sanatorium miłości". Grażyna opisała szokujący wypadek. "Auto do kasacji"

Grażyna z "Sanatorium miłości" cieszyła się z faktu, że dostała się do programu. Zanim jednak dotarła na miejsce, pojawił się pewien problem. Okazało się, że jadąc na autobus do Kielc, który miał odwieźć ją do sanatorium, doszło do wypadku. "Koleżanka mnie odwoziła na autobus do Kielc, który odjeżdżał o wpół do drugiej w nocy. No i krótko przed Kielcami żeśmy miały wypadek. Auto poszło do kasacji, nam się nic nie stało" - wyznała Plejadzie. Historia jednak szczęśliwie się zakończyła. Obok Grażyny i jej koleżanki zatrzymał się kierowca, który zaoferował pomoc. "Pierwsze auto nie zatrzymało się w ogóle. Potem jechał dostawczak, taki jakiś żuk czy coś. Oni zatrzymali się i facet mówi: 'Stało się wam coś?'. Ja odpowiedziałam, że nie, nic się nie stało. 'A co się dzieje?' – pyta. Wyjaśniłam, że mam autobus do Warszawy, a już jest 24:00. 'To na co pani czeka?'" - wspomina kobieta.

"Sanatorium miłości". Grażyna zdradziła szczegóły wypadku samochodowego. Tak skończyła się historia

Grażyna "Sanatorium miłości" trafiła na... policjanta z Krakowa. Mężczyzna zapytał kobietę, gdzie się wybiera. Usłyszał, że będzie uczestniczką słynnego randkowego programu. Później postanowił zawieść ją na miejsce. Kobieta ostatecznie bezproblemowo znalazła się w Mikołajkach. "Może bym bez niego dojechała, ale nie wiem, o której godzinie. Ale tak się szczęśliwie złożyło, że jednak Pan Bóg mi postawił dobrych ludzi na drodze. No i szczęśliwie dojechałam do Mikołajek" - wspominała Grażyna w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Widzowie "Sanatorium miłości" oburzeni słowami Bogdana. Oberwało się Marcie Manowskiej