Agnieszka Kaczorowska to doświadczona tancerka, która po ponad sześciu latach wróciła na parkiet "Tańca z gwiazdami". Tę decyzję podjęła podczas medialnego rozstania z Maciejem Pelą. To jednak nie była jedyna kontrowersja wokół jej osoby. Przed poprzednią edycją nie szczędziła krytyki dotyczącej jury programu. Obecnie atmosfera między Kaczorowską, a obsadą show jest pozytywna. Tancerka coraz lepiej wypada na parkiecie z Filipem Gurłaczem, co stacja ma na uwadze i dlatego planuje kolejną edycję właśnie z gwiazdą "Klanu" - tak przynajmniej twierdzi informator.

Agnieszka Kaczorowska zachwyca w Polsacie. "Dobrze trenuje swoich podopiecznych"

Bez wątpienia aktorka i tancerka przyczynia się do oglądalności formatu. Nie ma tygodnia bez nowych materiałów z Kaczorowską, które są szeroko komentowane. "Już szukają kogoś dla Kaczorowskiej, bez której nie wyobrażają sobie jesieni. Są w stacji z niej bardzo zadowoleni. Ona przynosi publikacje, ma osobowość i świetnie wydobywa na parkiecie z partnera emocje. Poza tym, co by nie mówić, to dobrze trenuje swoich podopiecznych" - ujawnia informator Pudelka, będący osobą z Polsatu. Podobno stacja ma na oku Maurycego Popiela, który mógłby zatańczyć z Kaczorowską. "Dostał propozycję, trwają gorące negocjacje. To bujda, że gwiazdy do ostatniej chwili nie wiedzą, z kim będą tańczyć" - czytamy.

"Taniec z gwiazdami" stawia na kontrowersyjne gwiazdy. Oto kolejne nazwisko

Wspomniany aktor jest w trakcie rozwodu, a jak wiemy, telewizja lubi angażować nazwiska, u których wiele się dzieje w sferze prywatnej. Informator wspomniał ponadto o byłym partnerze Maffashion. "Potrzebni są uczestnicy, którzy mają ciekawe życie i są lubiani przez widownię. Ktoś po przejściach u boku kontrowersyjnej Agi - to byłaby mieszanka wybuchowa. Programy telewizyjne kochają takie połączenia. Zobaczymy, jak to będzie. W grze też jest Sebastian Fabijański, który miał już być w programie na wiosnę, ale przez obowiązki zawodowe zrezygnował na ostatniej prostej. Produkcja o nim jednak nie zapomniała i chciałaby go w końcu ściągnąć na parkiet" - dodaje.