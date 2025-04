Agnieszka Miezianko to jedna z uczestniczek budzącego kontrowersje "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wzięła udział w siódmej edycji show i przez ekspertów została połączona z Kamilem Borkowskim. Początkowo para szybko znalazła wspólny język i widzowie byli przekonani, że w ich przypadku eksperyment ma ogromną szansę powodzenia. Agnieszka była także bardzo zaangażowana i przeprowadziła się nawet do miejscowości swojego partnera. W finałowym odcinku show ku zaskoczeniu widzów okazało się, że Kamil nagle zmienił zdanie i stwierdził, że nic do Agnieszki nie czuje. Para bardzo długo czekała na finalizację rozwodu, ale w końcu się udało. Już jakiś czas temu Agnieszka wyjawiła, że jest szczęśliwie zakochana. 1 kwietnia oznajmiła, że spodziewa się dziecka. Z racji daty nikt nie wziął tych wieści na poważnie. Jak się jednak okazuje, uczestniczka show TVN czeka na szczęśliwe rozwiązanie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Miezianko ogłosiła radosne wieści

1 kwietnia Agnieszka Miezianko zaskoczyła zdjęciem, które pojawiło się na jej profilu na Instagramie. Na ujęciu pokazała kadr zrobiony z profilu, na którym widać zaokrąglony brzuch. "Dziecko w drodze" - dodała w opisie. Początkowo nikt nie uwierzył w te wieści w związku z datą publikacji. Agnieszka ogłosiła radosną nowinę w prima aprilis. Jak się okazuje, nie był to żart. 3 kwietnia uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obchodziła urodziny. Z tej okazji podzieliła się swoimi przemyśleniami. Jak sama przyznała, nie spodziewała się, że wszystko w jej życiu potoczy się tak szczęśliwie. "33 lata. Tyle mi zajęło, by w końcu spełnić swoje marzenia. O byciu kobietą niezależna, odważną, spełnioną. [...] Rok temu życzyłam sobie, żeby być po prostu zdrową i szczęśliwą. Nawet w najśmielszych marzeniach nie sądziłam, że uda się spełnić największe marzenia" - zaczęła. W dalszej części wpisu potwierdziła ciążę.

Wiem jedno - należy mi się to szczęście i jestem w końcu w kochającym, wspierającym, dojrzałym związku, w którym chcę być i spełniać się dalej. Na kolejny rok życzę sobie podobnie jak rok temu - zdrowia i szczęścia. Jak będą oba, to i ślub pójdzie pomyślnie, i rozwiązanie ciąży

- czytamy we wpisie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka zasypana gratulacjami. "Myślałam, że to prima aprilis"

W sekcji komentarzy pod najnowszą publikacją Agnieszki od razu posypały się gratulacje. Fanki zgodnie przyznały, że ze względu na datę początkowo nie uwierzyły, że to prawda. "A ja myślałam, że ta ciąża to prima aprilis" - napisała jedna z internautek. "Niespodzianka!" - podsumowała Agnieszka. "Gratulacje i oby tak dalej, fajnie, że wszystko poukładało, jak chciałaś, zasłużyłaś na to. Obserwowałam program i cieszę się, że teraz jesteś szczęśliwa", "Urodziłam druga córkę, mając 33 lata i to jest najpiękniejszy wiek na macierzyństwo. Wszystkiego dobrego", "Wszystkiego najlepszego! Dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania!" - czytamy w komentarzach.