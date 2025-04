W ostatnim odcinku programu "Nasz nowy dom" Elżbieta Romanowska odwiedziła panią Izabelę z Rzeszowa. Kobieta urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową w odcinku lędźwiowym i porusza się na wózku inwalidzkim. Dom, w którym mieszkała z czteroletnim synem, nie był przystosowany do jej potrzeb. Ekipie remontowej udało się wprowadzić kluczowe zmiany. Choć rodzina była bardzo zadowolona z efektu końcowego, to widzowie nie podzielali jej entuzjazmu. W sieci zaroiło się od negatywnych komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Darek Stolarz od dawna liczył, że skończy w Polsacie. Ujawnia reakcję Szelągowskiej

"Nasz nowy dom". To był najgorszy remont w tym sezonie?

Pod materiałami z najnowszego odcinka pojawiło się sporo nieprzyjemnych komentarzy wymierzonych w ekipę remontową. Widzowie uważają, że wprowadzone udogodnienia mogły być rozplanowane dużo lepiej. "Oprócz tego, że jest ładnie i świeżo, to w połowie niewypał. Następnym razem niech projektant usiądzie na takim wózku i spróbuje ugotować coś na tej kuchence (bo dalej nie widać, co w garnku), niech spróbuje pokroić coś, mając blat pod pachami. Przecież bohaterka programu jest głównym użytkownikiem kuchni – co by was bolało obniżyć, blat, kuchenkę, zlewozmywak i umywalkę o 20 czy 30 cm? Pierwszy ogromny zawód. Program z takim doświadczeniem i taka skucha" - czytamy. Wiele osób zwróciło również uwagę na montaż wanny. Część widzów uważa, że w tym przypadku zdecydowanie lepiej sprawdziłby się prysznic. Warto jednak podkreślić, że to właśnie sama pani Izabela nalegała na takie, a nie inne rozwiązanie. Kąpiele w wannie pomagają jej rozluźnić napięte mięśnie. A wy co myślicie o remoncie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

"Nasz nowy dom". Darek Stolarz dołączył do ekipy programu

27 marca Darek Stolarz zadebiutował w programie "Nasz nowy dom". Na plac budowy nie przyszedł z pustymi rękami. Oprócz własnoręcznie wykonanej toaletki dla rodziny przywiózł dla pracowników również poczęstunek. Elżbieta Romanowska doceniła mebel i podziękowała stolarzowi za prezent. - Ekipa przyjęła mnie z otwartymi rękami. (...) Znalazłem się tutaj, gdzie powinienem się znaleźć - stwierdził Dariusz Wardziak. Zachwyceni byli również widzowie. "Stolarz dobrze, niezmiennie świetne rzeczy projektuje. Jestem pod wrażeniem", "Za mało Darka Stolarza", "Broni się sam" - pisali.