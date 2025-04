Serial "Dwóch i pół" zadebiutował w 2003 roku i z marszu zaskarbił sobie sympatię widzów. Produkcja przedstawiała początkowo losy dwóch braci. Alan (Jon Cryer) po rozstaniu z żoną wprowadza się do domu prowadzącego hulaszczy tryb życia Charliego (Charlie Sheen) wraz z synem Jakiem. W rolę chłopca wcielił się Angus T. Jones. Dziecięcy aktor, który w pierwszym sezonie serialu miał zaledwie dziesięć lat, błyskawicznie stał się gwiazdą "Dwóch i pół". W pewnym momencie Jones niemal z dnia na dzień podjął jednak decyzję, że do produkcji już nie wróci.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką ma radę?

Angus T. Jones odwrócił się od "Dwóch i pół" ze względu na poglądy religijne

Wielu fanów "Dwóch i pół" do dziś uważa, że odcinki z udziałem Jake'a są najmocniejszymi z całego serialu. A produkcja doczekała się ich w sumie 262 w ciągu dwunastu lat emisji. Widzowie zachwycali się komediowym talentem młodego aktora i chwalili produkcję za świetny casting. Popularność Angusa T. Jonesa była na tyle duża, że w pewnym momencie był on najlepiej zarabiającym dziecięcym aktorem. W 2010 roku jako 17-latek otrzymał nowy kontrakt, który gwarantował mu 300 tys. dol. za odcinek. Łączna wypłata za dwa sezony "Dwóch i pół" opiewała wówczas na 7,8 mln dol.

W 2012 roku Jones zmienił jednak o 180 stopni nastawienie do dalszego udziału w serialu. Aktor przyjął chrzest i dołączył do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W pełni oddał się swojej wierze, a, jak mówił, jego religijne poglądy nie były spójne z tym, co przedstawiano w serialu. Serialowy Jake pojawił się na youtube'owym nagraniu jednej z grup religijnych, w którym w bardzo mocnych słowach skrytykował produkcję.

Jeśli oglądasz "Dwóch i pół", proszę, przestań. Gram w tym serialu i nie chcę już w nim być. Proszę, przestań to oglądać i wypełniać swoją głowę brudami

- mówił.

Angus T. Jones nie wrócił już do "Dwóch i pół". Zniknął też z show-biznesu

Wypowiedź aktora wywołała ogromne kontrowersje i odbiła się w mediach szerokim echem. Dziesiąty sezon produkcji emitowany w 2012 roku istotnie był jego ostatnim, chociaż, jak podaje screenrant.com, początkowo planowano, aby Jones pojawił się również w sezonie 11. Jak dowiedział się "Hollywood Reporter", serialowy Jake ostatecznie miał przeprosić twórców serialu i dojść z nimi do porozumienia. Koniec końców pojawił się w krótkiej scenie w finałowym odcinku show, który został wyemitowany w 2015 roku. Angus T. Jones próbował później reaktywować filmową karierę. W 2016 roku wystąpił w internetowej serii "Horace and Pete". W 2023 pojawił się także jako gość w serialu "Bookie". Serialowy Jake z "Dwóch i pół" wybrał jednak życie od blasku fleszy. Jak dowiedział się "People", obecnie pracuje w firmie organizującej eventy.