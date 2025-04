"The Voice Kids" od wielu lat zabawia widzów na antenie Telewizji Polskiej. Program daje szansę młodym wokalistom na prawdziwą karierę. Warto spojrzeć choćby na Roksanę Węgiel, która zadebiutowała w muzycznym show i wygrała pierwszą edycję. Obecnie trwa ósma odsłona "The Voice Kids". Na fotelach jurorskich widzimy Nataszę Urbańską, Cleo, Tomsona i Aleksandra Barona. Nie można pominąć prowadzących, którymi są Jan Dąbrowski, Paulina Chylewska oraz Michalina Sosna. W sieci pojawiły się informacje na temat najbliższego odcinka.

REKLAMA

Zobacz wideo

"The Voice Kids". Zła wiadomość dla widzów. Chodzi o najbliższy odcinek

Fani programu "The Voice Kids" mogą oglądać ulubione show w soboty i godz. 20:00 na TVP2. Pierwszy odcinek został wyemitowany 22 lutego. Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejną odsłonę show. Powinna mieć miejsce 5 kwietnia. Niestety, produkcja ma złą wiadomość dla fanów. "Uwaga. W najbliższą sobotę nie zobaczycie nowego odcinka! Ale spokojnie, wracamy już w kolejnym tygodniu z jeszcze większą dawką emocji, bo pora na bitwy! Bądźcie z nami!" - czytamy. Niektórzy z widzów sugerowali, że to spóźniony prima aprilis. Co jest powodem takiej decyzji? Wszystko wskazuje na to, że odcinek nie zostanie wyemitowany z uwagi na galę Fryderyków, która odbędzie się tego samego dnia. Widzowie nie kryli dużego zawodu.

"The Voice Kids". Fani nie są zachwyceni zachowaniem jurorów. Oberwało się im w komentarzach

Fani często nie zgadzają się z werdyktami jurorów. Szczególnie, jeśli chodzi o występy dzieci w muzycznych konkursach. 1 marca głośno zrobiło się o Julii Czubak. Dziewczynka zaprezentowała przed jurorami "The Voice Kids" utwór "Unchained Melody", którego cover stworzył przed laty sam Elvis Presley. Niestety, żaden z jurorów nie obrócił swojego fotela. Widzowie nie pozostawili tej sytuacji bez komentarza. "Tę dziewczynkę występującą poprzednio to mocno ukrzywdzili. Taka trudna piosenka i bardzo ładnie pociągnęła", "Szkoda, że nie przeszła, bo naprawdę super głos (...) Talent samorodny, bo, jak sama mówiła, nikt u niej w rodzinie nie śpiewa" - pisali fani na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Uczestnik "The Voice Kids" niemal utonął na planie teledysku. "Było ekstremalnie" [PLOTEK EXCLUSIVE]