Program "You Can Dance" wrócił na antenę 26 lutego po 13. latach przerwy. Prowadzącym został Maciej Dowbor, a w roli jurorów sprawdzili się: Bartosz Porczyk, Ryfa Ri, Michał Danilczuk i Mery Spolsky. 2 kwietnia odbył się kolejny odcinek realizowany na żywo. I tym razem na widowni nie zabrakło największych gwiazd. Zobaczcie, jak wypadły na ściance.

Zobacz wideo Michał Danilczuk odpadł kiedyś z "You Can Dance". Najbardziej przerażała go... Rusin

"You Can Dance". Na ściance plejada gwiazd. Wojciechowska w błyszczących spodniach, Janachowska w beżu

Podczas kolejnego odcinka "You Can Dance" nie zabrakło oryginalnych stylizacji. Co zaskakujące, tego wieczoru kilka gwiazd postawiło na kolor pomarańczowy, który wcale nie tak często pojawia się w szafach. Uwagę na sobie skupiła niewątpliwie Martyna Wojciechowska, która zestawiła pomarańczową koszulę z mocno połyskującymi srebrnymi spodniami. Trzeba przyznać, że do twarzy jej w tej stylizacji. Podobną kolorystykę wybrała zresztą Ola Tomala. W studiu pojawiła się w pomarańczowym komplecie, który składał się ze spódnicy i topu, a całość dopełniły pokręcone włosy. Na widowni nie mogło zabraknąć także Maffashion, która regularnie śledzi losy uczestników show prosto ze studia. Blogerka modowa tym razem zdecydowała się na czerń. Na ściance zaprezentowała się w pół-transparentnym gorsecie i spodniach z wysokim stanem. Całą stylizację uzupełniła oversize'owa skórzana kurtka. W kontraście do poprzedniczek, Izabela Janachowska postanowiła nie szaleć ze stylizacją. Do długiego płaszcza prochowca w beżowym odcieniu dobrała sandały na obcasie w jasnym odcieniu.

Męską część widowni reprezentował Maciej Pela, który tym razem skusił się na sportową stylizację. Do bluzy w seledynowym odcieniu dopasował jasnobeżowe spodnie i białe sportowe buty. Na dolną część garderoby w jasnym odcieniu postawił także gospodarz programu, Maciej Dowbor. Garniturowe spodnie skontrastował jednak z marynarką i satynową koszulą w kolorze granatowym.

"You Can Dance". Trzeci odcinek za nami. Kto odpadł?

Trzeci odcinek "You Can Dance" dobiegł końca. Po solówkach, w których wzięli udział Szymon, Adam, Krystian, Kasia i Krzysztof, z programem pożegnali się: Adam Soroczyński i Krzysztof Wróblewski.