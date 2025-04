"Hotel Paradise" powoli zmierza do wielkiego finału. Dziesiąta edycja programu zaczęła się pod koniec lutego 2025 roku i trwa już kilka tygodni. Tym razem uczestnicy zamieszkali w luksusowej willi na jednej z filipińskich wysp. W najnowszej odsłonie show pojawiła się także nowa prowadząca. Edyta Zając wskoczyła na miejsce uwielbianej przez widzów Klaudii El Dursi, która aktualnie oczekuje narodzin dziecka. Kiedy finał? Z naszej kalkulacji wynika, że dojdzie do niego już pod koniec kwietnia. Tymczasem produkcja dba o podniesienie emocji. Ostatnio do programu dołączył nowy uczestników. Wygląda na to, że sporo namiesza.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Zając wygrała "Taniec z gwiazdami". Miała poważny wypadek

"Hotel Paradise". Nowy uczestnik sporo namieszał. Alicja doszła do ważnych wniosków

Do "Hotelu Paradise" dołączył nowy uczestnik, Kamil Bełczowski. Najpierw z ukryci obserwował grę sprawnościową, w której brali udział mieszkańcy hotelu. Miał okazję przyjrzeć się, jakie obierano strategie. Produkcja tuż po wejściu do hotelu dała mu wyjątkowy przywilej. Nowy uczestnik mógł dokonać roszad w parach. Jak je przetasował? Kamil zdecydował, aby Karolina znalazła się w parze z Adamem, Jadzia z Kubą, Agnieszka z Wiktorem, Amanda z Tymkiem, a sam dla siebie wybrał Alicję. Plany częściowo pokrzyżowali mi Karolina i Adrian, którzy dzięki wygranej konkurencji dostali przywilej odmowy. Para wykorzystała tę kartę i pozostała w parze. Tym samum Adam został singlem. Ostatnio w relacji Tymka i Alicji panowała wyjątkowo napięta atmosfera. "Ja już nie będę się płaszczyć przed tobą. Rób, co chcesz. Wprost powiedziałaś, że będę najbezpieczniejszą opcją, bo co by nie było, stanę za tobą, ale w tym programie nie o to chodzi" - wypalił Tymek. Wygląda na to, że nowy uczestnik trafił na podatny grunt. Alicja, która nagle znalazła się w relacji z nowym, stwierdziła, że czuje się w tej parze wyjątkowo dobrze.

Dobrze mi jest z tobą, więc nie wiem, czy nie chciałabym być z tobą w parze. [...] Wydaje mi się, że gdybym ciebie wybrała, to też czułbyś się pewnie później ze mną

- stwierdziła uczestniczka, co może oznaczać koniec jej relacji z Tymkiem. Te wieści wyjątkowo ucieszyły nowego uczestnika, ale poprosił Alicję, aby poważnie zastanowiła się nad swoim wyborem.

"Hotel Paradise". Widzowie mają dość. Mówią o relacji Alicji i Tymka

Produkcja "Hotelu Paradise" udostępniła w mediach społecznościowych kolejny fragment z awanturą Tymka i Alicji. Ich burzliwa relacja wywołuje ogromne emocje nie tylko u nich samych, ale także fanów show. Widzowie jednomyślnie stwierdzili, że mają już tego dość. "Nie było jeszcze tak toksycznej edycji. Nie da się tego powoli oglądać. Na jeden odcinek 80% materiału to kłótnie, strasznie to męczy", "Problem w tym, że Alicja jest strasznie niestabilna. Nie chce nic stworzyć z Tymkiem, ale nie chce też, aby sparował się z inną a on… jak uczniak zakochany i leci na każde skinienie" - stwierdzili widzowie. Zgadzacie się z tymi opiniami?