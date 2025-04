Program "Twoja twarz brzmi znajomo" jest emitowany przez już od 2014 roku. W show Polsatu dotychczas sprawdziło się już wiele znanych gwiazd m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Aleksandra Szwed, Stefano Terrazzino, Julia Kamińska oraz Maria Tyszkiewicz. Program cieszy się dużą popularnością i doczekał się już 21 edycji.

Zobacz wideo Karolina Pisarek wspomina "Twoja twarz brzmi znajomo". "Największy hejt w życiu. Zamknęłam się w sobie"

"Twoja twarz brzmi znajomo". Modest Ruciński i Natalia Muianga wystąpią w programie

Kolejna sezon programu "Twoja twarz brzmi znajomo" powróci na antenę Polsatu już jesienią, a stacja stopniowo ujawnia nazwiska uczestników nowego sezonu. Jako pierwszą oficjalnie ogłoszono Edytę Herbuś, a teraz do grona uczestników dołączyły także dwa dodatkowe nazwiska. W nadchodzącej, 22. edycji zobaczymy Modesta Rucińskiego - aktora teatralnego, filmowego i dubbingowego, który dekadę związany był z Teatrem Narodowym w Warszawie. Gwiazdor ma na koncie występy w Teatrze Roma, gdzie wcielił się w Herberta w musicalu "Taniec wampirów" a także w Teatrze Polonia i Teatrze Muzycznym Capitol. Jego głosem przemawia Rick Sanchez z animacji "Rick & Morty", a na co dzień występuje na scenie Teatru Polskiego. Do składu dołączy również Natalia Muianga, artystka, która w 2024 roku ukończyła II stopień wokalistyki jazzowej na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wokalistka ma na koncie również wiele sukcesów, m.in. została finalistką "Mam talent!" oraz nagrała utwór "Kim naprawdę jesteś" do programu "Big Brother".

W maju 2024 roku widzowie po raz pierwszy w historii programu "Twoja twarz brzmi znajomo" sami wyłonili zwycięzcę jubileuszowej 20. edycji. O główną nagrodę rywalizowali Maria Tyszkiewicz, Filip Lato, Mateusz Ziółko i Stefano Terrazzino. Ostatecznie najlepsza okazała się właśnie Tyszkiewicz, która w finale wcieliła się w Palomę Faith. Aktorka niedawno podzieliła się w mediach społecznościowych prywatnym szczęściem - ogłosiła, że jest zaręczona! Okazuje się, że romantyczne oświadczyny miały miejsce w malowniczej, górskiej scenerii. Na Instagramie Tyszkiewicz podsumowała ten moment słowami: "Miało być podsumowanie 2024, ale 1 stycznia 2025 przebił wszystko!" - napisała podekscytowana.