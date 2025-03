Piotr Hubert Langfort wystąpił czwartej edycji "Sanatorium miłości". Bardzo szybko zdobył sympatię widzów oraz innych uczestników. To dlatego udało mu się zdobyć koronę Króla Turnusu. Mężczyzna nie poprzestał na występie w randkowym programie. Niedługo później widzowie mogli oglądać go także w "The Voice Senior". Okazało się, że Piotr Hubert Langfort ma wielki talent, a jego głos zachwycił jurorów. Z formatu odpadł na etapie półfinału. Dzięki telewizji mężczyzna zdobył nie tylko rozpoznawalność, ale także nowe znajomości. Zaprzyjaźnił się z Elżbietą Czabator z programu "Rolnik szuka żony", która właśnie zabrała głos w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Elżbieta Czabator w poruszającym wpisie. Prosi o pomoc

Elżbieta Czabator opublikowała na swoim instagramowym profilu post, w którym poinformowała o chorobie Piotra Huberta Langforta. "Witajcie kochani. Z całą naszą grupą przyjaciół jesteśmy bardzo smutni i zmartwieni, ponieważ nasz przyjaciel Piotr Hubert Langfort ciężko zachorował. Problem jest na tyle poważny, gdyż jest to choroba onkologiczna" - zaczęła. Elżbieta Czabator zwróciła się z prośbą o pomoc. "Zwracamy się do wszystkich fanów i ludzi dobrej woli o pomoc. Może ktoś z państwa przechodził podobny dramat i uzyskał gdzieś ratunek w medycynie niekonwencjonalnej lub zdarzył się jakiś cud. Prosimy państwa o kontakt w wiadomości prywatnej. Prosimy również o modlitwę za zdrowie Piotra, która jest zawsze wielką siłą. Dziękujemy i wierzymy, że razem możemy wszystko" - dodała w mediach społecznościowych.

"Sanatorium miłości". Piotr Hubert Langfort miał udar. "Nie poddawajcie się"

Piotr Hubert Langfort miał w przeszłości poważne problemy zdrowotne. Podczas jednego z odcinków programu "Sanatorium miłości" opowiedział o udarze. - Miałem przerwę w mówieniu przez chyba dwa lata. Cieszyłem się, jak udało mi się powiedzieć, jak się nazywam. Przekręcam jeszcze litery, sylaby, nawet słowa czasem. Wszystkim udarowcom mówię: Nie poddawajcie się! - wyznał uczestnik przed kamerami.