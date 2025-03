Krzysztof Górlicki to znany dziennikarz, który był związany ze stacją TVN24 od 20 lat. Widzowie mogli oglądać go w formatach: "Dzień na żywo", "Polska i świat" oraz "Fakty o świecie". Oprócz telewizyjnej kariery Krzysztof Górlicki sprawdzał się także jako wykładowca. Obecnie współpracuje z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Wykładał także na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. O swoim odejściu ze stacji TVN24 Krzysztof Górlicki poinformował na antenie. Zwrócił się do widzów i podziękował im za wspólne lata.

Krzysztof Górlicki pożegnał się z widzami. "To był ogromny zaszczyt"

30 marca Krzysztof Górlicki poprowadził program "Dzień po dniu". Pod koniec emisji formatu dziennikarz zaskoczył widzów informacją o odejściu ze stacji. - Szanowni państwo, bardzo dziękuję za wszystkie poranki, wieczory, dziesiątki programów specjalnych i setki, a może nawet tysiące tych zwykłych. Dziękuję, że przez tych ostatnich 20 lat mogłem być gościem w państwa domach. To był ogromny zaszczyt i ogromna przyjemność. Jak zwykle życzę spokojnej i dobrej nocy. I jeszcze jedno, zawsze chciałem to powiedzieć, nie chodzi o misia: good night, and good luck [dobranoc i powodzenia - przyp.red.] - powiedział Krzysztof Górlicki na antenie. Pożegnanie dziennikarza spotkało się z natychmiastowym odzewem widzów. "Powodzenia", "Wielka szkoda" - czytamy w mediach społecznościowych.

Krzysztof Górlicki o planach na przyszłość. To dlatego odszedł ze stacji

Portal Wirtualnemedia.pl skontaktował się z Krzysztofem Górlickim. Dziennikarz wyjawił, dlaczego podjął decyzję o zakończeniu współpracy ze stacją TVN24. "Chcę się skoncentrować na działalności akademickiej i szkoleniowej. Od lat jestem wykładowcą w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych" - przekazał dziennikarz. Krzysztof Górlicki nie wyklucza tego, że jeszcze kiedyś powróci do stacji. "Rozstajemy się z TVN24 w bardziej niż przyjaznej atmosferze i nie wykluczamy współpracy w przyszłości" - przekazał dziennikarz podczas rozmowy z portalem Wirtualnemedia.pl.