"Taniec z gwiazdami" przyspiesza i 30 marca mogliśmy oglądać już piąty odcinek bieżącej 16. edycji popularnego show. Jak już wiemy, po zakończeniu występów "w rytmach disco" decyzją głosujących telewidzów z programu odpadła Magda Mołek oraz jej partner Michał Bartkiewicz. Falę dyskusji w internecie nie spowodowała jednak eliminacja dziennikarki, lecz występ innej pary - Oli Filipek i Wojtka Kuciny. Zdaniem komentujących podobno mieli oni źle dobraną piosenkę.

Ola Filipek i Wojtek Kucina zaprezentowali w piątym odcinku "TzG" tango, za które otrzymali od jurorów 27 punktów. Komentarze jury były bardzo mieszane i choć Rafał Maserak doszukał się plusów występu tej pary, w pełni nie zgodziła się z jego opinią Iwona Pavlović, która przyznała tańczącym tylko pięć punktów. Jak już wiemy Filipek oraz Kucina i tak dostali się do kolejnego odcinka. Ich taniec wywołał przy tym spore poruszenie, gdyż zdaniem internautów dobór piosenki "I Will Survive" Glorii Gaynor do tanga uczestników miał okazać się mocno nietrafiony.

"Moim zdaniem nie da się fajnie zatańczyć i oddać charakteru tańca, jeśli piosenka jest tak źle dobrana. Przecież ona w ogóle nie pasowała do tanga, więc ktoś im zrobił naprawdę pod górkę tym wyborem, a szkoda, bo Ola ma duży potencjał", "Dobór piosenki zabił cały taniec... Brawo dla Oli i Wojtka, że jakoś z tym próbowali powalczyć", "Czemu im zawsze dobierają źle choreografię albo muzykę do tańca, jakby sobie wybrali kogoś do odpadnięcia...", "Piosenka była dziwna, chyba wcale im nie pomogła, wręcz zaszkodziła" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów rozżalonych fanów pary.

Z "Tańcem z gwiazdami" pożegnała się Magda Mołek. Po ogłoszeniu werdyktu zabrała głos

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz zatańczyli niedzielnym wieczorem jive'a, który, choć spodobał się jury, a para otrzymała 31 punktów, nie zapewnił im miejsca w kolejnym odcinku show. Zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania telewidzów odchodząca z programu para udzieliła wywiadu. Mołek nie ukrywała przy tym, że towarzyszą jej spore emocje, a Bartkiewiczowi było po prostu smutno. - Bardzo dziękujemy wszystkim tym z was, którzy jednak byli po naszej stronie. Chcę wam powiedzieć jedno, kto nigdy nie tańczył i kto nigdy nie stał na tym parkiecie, kompletnie nie wie, z czym się je tutaj życie i ciężka praca. To jest bardzo, bardzo wymagający program - stwierdziła szczerze dziennikarka.