Agnieszka Głowacka i Piotr Głowacki zrobiło sporo zamieszania w ostatniej edycji programu "Azja Express". Para wywoływała ogromne emocje wśród widzów, a po każdym z odcinków w sieci aż wrzało od komentarzy sugerujących, że aktor powinien jak najszybciej rozstać się z apodyktyczną żoną. Spekulacje na temat rozwodu pary to już codzienność. Ostatnio aktor postanowił odnieść się do tych doniesień, nawiązując do popularnego mema, który od jakiegoś czasu krąży w sieci. "Kiedy wszyscy dookoła albo ci każą się rozwieść, albo próbują współczuć żony, a ty jesteś po prostu wychillowanym ziomkiem, który ją mocno kocha" - oznajmił "wychillowany" Głowacki. Małżeństwo Głowackich jak widać wbrew powszechnej opinii, ma się doskonale i para właśnie została zaproszona do najnowszego odcinka programu "MasterChef Nastolatki". W jakiej roli tym razem? Sprawdźcie.

"MasterChef Nastolatki". Agnieszka Głowacka i Piotr Głowacki sporo namieszali w programie

Zaproszenie Agnieszki i Piotra Głowackich do programu "MasterChef Nastolatki" okazało się strzałem w dziesiątkę. Wiadomo było, że para zrobi sporo zamieszania i z pewnością nie będzie nudno i tak właśnie się stało. W odcinku małżeństwo miało okazję sprawdzić się jako uczestnicy. Głowaccy założyli fartuchy i wzięli udział w konkurencji, w której byli oceniani tak samo jak nastoletni kucharze. Każdy z uczestników musiał przygotować danie kuchni wegetariańskiej. Piotr Głowacki pokuś się nawet o zrobienie deseru. Kiedy powiedział żonie o swoich planach, nie kryła zaskoczenia, że ma aż tak duże ambicje. Aktor był sam bardzo zaskoczony daniami, jakie przygotowali pozostali uczestnicy programu.

"MasterChef Nastolatki". Uczestnicy zmierzą się ze świątecznym wyzwaniem Rozkosznego

Produkcja TVN dba o rozrywkę widzów. W najbliższym odcinku programu "MasterChef Nastolatki" gościem będzie zwycięzca ósmej edycji "MasterChefa" Grzegorz Zawierucha, który zapowie pierwszą konkurencję. Tym razem uczestnicy będą mogli przygotować dania wraz ze swoimi najbliższymi, więc na widzów czeka wyjątkowa dawka emocji. Na tym nie koniec. Młodzi kucharze na prośbę Rozkosznego przygotują także idealnego mazurka, wiec w programie zagości już świąteczny klimat. Najbliższy odcinek możecie zobaczyć 31 marca o godzinie 20:55 na antenie stacji TVN.