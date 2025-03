2 marca 2025 roku do Polsatu wrócił program "Taniec z gwiazdami". W jury formatu zasiadają: Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda, Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak. Edward Miszczak zadbał o to, aby w tej edycji programu wystąpiły bardzo znane osoby. W ostatnim odcinku z parkietem pożegnali się Magda Mołek oraz Michał Bartkiewicz. A kto zdaniem naszych czytelników ma największe szanse na zgarnięcie Kryształowej Kuli?

REKLAMA

Zobacz wideo Partner Narożnej pracuje ze Steczkowską. Tak traktuje tancerzy

"Taniec z gwiazdami". Kto wygra program? Widzowie Plotka już wiedzą

Postanowiliśmy zapytać naszych czytelników, kto ich zdaniem wygra program "Taniec z gwiazdami". Ponad połowa (57,28 proc.) osób zagłosowała na Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską. Aktor i tancerka znacznie przegonili resztę par. Na drugim miejscu znaleźli się Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke (17 proc.). Podium zamknęli Tomasz Wolny i Daria Syta (8,39 proc.). Na resztę uczestników nasi czytelnicy głosowali w następujący sposób: Blanka i Mieszko Masłowski (4,73 proc.), Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski (4,06 proc.), Adrianna Borek i Albert Kosiński (3,69 proc.), Michał Barczak i Magdalena Tarnowska (3,11%). Najmniejszą rzeszę fanów mają Ola Filipek i Wojtek Kucina (1,64 proc.). Nie zagłosowaliście jeszcze na swoich faworytów? Cały czas możecie zrobić to w ankiecie pod tym linkiem.

galOtwórz galerię

"Taniec z gwiazdami". Magda Mołek odpadła z programu. Zabrała głos

Po najnowszym odcinku "Tańca z gwiazdami" Magda Mołek i Michał Bartkiewicz udzielili wywiadu. Tancerz przyznał, że jest mu przykro. Dziennikarka była przepełniona innymi uczuciami. - No i tym się różnimy. Jest mi tylko przykro, że nie zatańczysz kujawiaka, jak chciałeś, a ja rumby, ale umówmy się, że będziemy się spotykać i nauczysz mnie tej rumby. (...) Bardzo dziękujemy wszystkim tym z was, którzy jednak byli po naszej stronie. Chcę wam powiedzieć jedno, kto nigdy nie tańczył i kto nigdy nie stał na tym parkiecie, kompletnie nie wie, z czym się je tutaj życie i ciężka praca. To jest bardzo, bardzo wymagający program - powiedziała Magda Mołek podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych produkcji.