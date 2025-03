Mikołaj Roznerski podbił serca polskich widzów m.in. jako Marcin Chodakowski w "M jak miłość" oraz występując w takich kinowych hitach, jak "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" oraz "Chce się żyć". Jak się dowiedzieliśmy, znany aktor już niebawem sprawdzi się także w całkiem nowej roli. Podczas jego wizyty w "Dzień dobry TVN" ujawniono, że przez lata związany z TVP Roznerski, zasili szeregi konkurencyjnej stacji.

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski o zainteresowaniach syna. Też zostanie aktorem?

Mikołaj Roznerski dołączył do ekipy TVN. Poprowadzi nowe show

Z najnowszych doniesień wynika, że Roznerski będzie prowadził program "The Floor" - holenderski format teleturnieju, który dotychczasowo przyciągnął zainteresowanie widzów już w 20 krajach. Krótko od ogłoszenia wielkiej nowiny na profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie pojawił się filmik z udziałem aktora, w którym opowiedział on o towarzyszących mu obecnie uczuciach. - Stało się. Pewnie już wiecie, że jestem prowadzącym nowego programu "The Floor". (...) To dla mnie gorące wyzwanie, ponieważ nigdy w życiu nie prowadziłem żadnego programu. Będzie to coś nowego dla mnie i też coś ekscytującego dla was - stwierdził Roznerski, widocznie podekscytowany całym przedsięwzięciem. Fani aktora prędko podzielili się z nim miłymi słowami i złożyli gratulacje.

"Super brawo Mikołaj", "Ooo to będzie ogień! Gratulacje i powodzenia w nowej roli!", "Jak ty prowadzisz, to obejrzę wszystko", "Super, rozwijasz skrzydła, korzystaj z życia i ruszaj w drogę", "Nie mogło być lepszego prowadzącego" - możemy przeczytać pośród ich wpisów.

Program "The Floor" to popularnym na całym świecie format. Uczestnicy zawalczą o wysoką nagrodę

Producenci TVN wyjaśnili na swojej oficjalnej stronie, czego polscy telewidzowie będą mogli spodziewać się po nowym formacie, czyli "The Floor". "To światowy hit, (...) a teraz zobaczymy go po raz pierwszy w Polsce! (...) 100 zawodników na 100 kwadratowych polach rywalizuje w ekscytujących pojedynkach umysłów o wysoką nagrodę pieniężną. Zwycięża uczestnik, który zdobędzie wszystkie pola" - przekazała stacja. "The Floor" jest przy tym dość wyjątkowym teleturniejem, gdyż wygrany spośród setki uczestników będzie mógł zgarnąć aż 100 tysięcy złotych.