Serial "M jak miłość" gości na antenie TVP2 już od 4 listopada 2000 roku. Od tamtej pory produkcja nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością, regularnie gromadząc przed telewizorami rzesze oddanych widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. W odcinku 1867. serialu również nie zabraknie emocji. Emisja epizodu w TVP2 już we wtorek, 22 kwietnia.

"M jak miłość" odcinek 1867. Kasia żałuje swojego wyboru. Mariusz jednak nie jest mężczyzną jej życia?

Przypomnijmy, że Kasia, zauroczona dawnym znajomym ze szkoły, zdecydowała się na porzucenie Jakuba i wspólne życie z przystojnym architektem Mariuszem. Po przeprowadzce do jego luksusowej willi bohaterka miała nadzieję na nowy, lepszy początek. Jednak już w nowych odcinkach serialu przekona się, że jej decyzja ma poważne i być może nieodwracalne konsekwencje. Na kadrach z przyszłych odcinków produkcji możemy zobaczyć, jak Kasia szuka pocieszenia u Anety. Zrozpaczona i zapłakana kobieta zaczyna zdawać sobie sprawę z błędu, który popełniła. Dodatkowo wielu fanów produkcji, analizujących zachowanie nowego ukochanego Kasi, wskazuje na to, że Mariusz może potraktować partnerkę tylko jako chwilową zdobycz i wkrótce porzucić...

"M jak miłość" Widzowie oburzeni wyborem Kasi. Nie zostawiają na niej suchej nitki

Na oficjalnych kontach serialu w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy, w których wierni widzowie produkcji nie pochwalają zachowania bohaterki. "Kasia niech s*****a do Mariusza, skoro tak bardzo go kocha, a Kuba znajdzie jeszcze prawdziwe szczęście. Kto wie może nawet przy boku Martyny", "Tak naprawdę ten Mariusz od początku, jak się pojawił, nie spodobał mi się. Oj Kasia jeszcze będzie żałować. A Kuby szkoda, nie zasłużył na to, jak potraktowała Kasia", "Zawalczył dla zwycięstwa, potem zostawi, zwykła rywalizacja i postawienie na swoim", "Mam nadzieję, że znikną z serialu! Nie da się na nią patrzeć! Miała dobrego męża... za dobrego, więc zachciało jej się przygody. Tak samo jak Izie. Powiem szczerze, że wątki w tym serialu się powtarzają, tylko ludzi zmieniają" - pisali rozgoryczeni fani produkcji.