Fani "Rodzinki.pl" czekali na to kilka ładnych lat. Kultowy serial, który zniknął z ramówki TVP w 2020 roku, powraca już jesienią tego roku. W nowej odsłonie losów rodziny Boskich zobaczymy członków doskonale znanej obsady m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Tomasza Karolaka, Macieja Musiała, Adama Zdrójkowskiego oraz Mateusza Pawłowskiego. W serialu ponownie pojawi się także Julia Wieniawa, a, jak można podejrzeć na Instagramie, powrót na plan "Rodzinki.pl", niezwykle ją cieszy.

Julia Wieniawa, Olga Kalicka i Mateusz Pawłowski na planie "Rodzinki.pl"

31 marca Julia Wieniawa wrzuciła zakulisowe nagranie z planu "Rodzinki.pl". Zostało wykonane w garderobie i można podejrzeć, że serialowa Paulina oddała się w ręce stylistki. W garderobie nie były jednak tylko we dwie. Wieniawa do nagrywania kolejnych scen przygotowywała się razem z Olgą Kalicką i Mateuszem Pawłowskim. - Dzień dobry, a co to za ekipa? - mówi rozbawiona Wieniawa na nagraniu. - Mam małe deja vu - dodała.

Rzeczywiście trudno się nie wzruszyć, widząc po tak długiej przerwie aktorów "Rodzinki.pl" znów w komplecie. Trudno też nie zwrócić uwagi, jak bardzo wydoroślał Mateusz Pawłowski, czyli serialowy Kacperek. Aktor wcielający się w najmłodszego syna Boskich w czerwcu skończy 21 lat. Pawłowski niedawno gościł w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wyznał, że studiuje obecnie dwa kierunki. Co ciekawe, żaden z nich nie jest związany z aktorstwem. Mateusz Pawłowski wybrał psychologię i informatykę ze specjalizacją sztucznej inteligencji.

Małgorzata Kożuchowska postawiła warunek, aby wrócić do "Rodzinki.pl"

Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z Plejadą ujawniła, że początkowo była sceptycznie nastawiona do powrotu do "Rodzinki.pl". Namówił go do tego jej syn, który niedawno odkrył serial i został jego wielki fanem. Aktorka zaznaczyła jednak, że postawiła produkcji ważny warunek. Kożuchowska nie chciała pracować na planie "Rodzinki.pl" w tak dużym wymiarze jak poprzednio. - To, że mogłam wrócić do teatru, jest dla mnie niezwykle ważne i też wracając do 'Rodzinki', powiedziałam, że już nie mogę i nie chcę wrócić w takim wymiarze godzin czy takiej liczbie dni zdjęciowych, jak to było do tej pory - mówiła. Aktorka dodała, że nie chodzi wyłącznie o możliwość angażowanie się w inne projekty zawodowe. - Jestem na takim etapie, że chcę mieć też czas na to, żeby być mamą i żoną, żeby spędzać czas w domu i po prostu żyć - tłumaczy Kożuchowska.