Z początku wydawało się, że Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski zakończyli małżeństwo w dobrych relacjach. Była żona prezentera w jednym z wywiadów mówiła nawet, że martwi się o życie miłosne dziennikarza i wyraziła nadzieję, że ten pozna kobietę, z którą będzie mógł stworzyć związek. Nieoczekiwanie jednak ujawniła, że zaczął spotykać się z Katarzyną Cichopek. Nie szczędziła ostrych słów w stronę byłego partnera, oskarżając go nie tylko o kłamstwo, ale i brak wsparcia czy rzekome wyprowadzenie pieniędzy ze wsp鏊nego konta. Wiadomo, że Kurzajewski pozwał Smaszcz o naruszenie jego dóbr osobistych. Socjolożka pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie wystosowała apel. Czyżby nawiązała do byłego męża?

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Serowska ogląda "Królową przetrwania". Wtem wspomniała, co sądzi o Smaszcz

"Dzień dobry TVN". Paulina Smaszcz na antenie nawiązała do związku z Kurzajewskim?

Paulina Smaszcz 31 marca zagościła w studiu śniadaniówki TVN. W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim próbowała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kobiety mówią, jak inne kobiety powinny żyć. - Generalnie jest tak w naszym społeczeństwie, że najwięcej stereotypów i szufladkowania kobietom narzucają kobiety. I tak samo, jak badamy całą mowę nienawiści czy hejt, to również dominują kobiety hejtujące. My, jako socjologowie, zastanawiamy się w badaniach, skąd to się bierze - zaczęła celebrytka i podzieliła się osobistymi doświadczeniami.

Prywatnie, z mojego 26-letniego doświadczenia powiem tyle. Dlatego, że [ kobietom - przyp. red.] brakuje czułości, wrażliwości, dotyku, wsparcia, pomocy, podziwu i docenienia tego, kim są

- wymownie wyliczyła Smaszcz. Nie jest tajemnicą, że to Maciejowi Kurzajewskiemu wielokrotnie zarzucała brak wsparcia czy zaangażowania w związek. Magda Steczkowska wyznała, że ma zupełnie inne zdanie, niż socjolożka. - Najwięcej krytyki na moich social mediach jest właśnie od mężczyzn - wyznała.

"Dzień dobry TVN". Paulina Smaszcz z apelem do mężczyzn

Na koniec socjolożka wykorzystała okazję, by zaapelować do mężczyzn. - Słowa mają moc, ale pamiętajmy też jedno. Namawiajmy mężczyzn do tego, żeby te kobiety wspierali, kochali, pomagali im, doceniali je, mówili, jakie są cudowne, niesamowite, niepowtarzalne i piękne. Bo to one budują ich zaplecze - powiedziała Smaszcz. Magda Steczkowska poprosiła, by kobiety również nie szczędziły ciepłych słów w stronę swoich mężczyzn i pozdrowiła swojego męża.