Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" nie przestaje zaskakiwać. Choć wiele osób chwaliło Polsat za zaangażowanie do show bardzo dużych nazwisk, najbardziej rozpoznawalne osoby dość szybko żegnają się z programem. 30 marca z programu odpadła Magda Mołek, a wcześniej z marzeniami o Kryształowej Kuli musiała pożegnać się Grażyna Szapołowska. Aktorka nadal śledzi jednak postępy kolegów na parkiecie, czemu dała wyraz w komentarzu na Instagramie.

"Taniec z gwiazdami". Grażyna Szapołowska chwali Agnieszką Kaczorowską i Filipa Gurłacza

Wygląda na to, że wyniki "Tańca z gwiazdami" mogą rozłożyć się zupełnie inaczej, niż wszyscy myśleli. Początkowo za czarnego konia tej edycji uważano Magdę Mołek, jednak dziennikarka odpadła z programu już w piątym odcinku. Teraz wygląda na to, że bardzo blisko sięgnięcia po Kryształową Kulę mogą być Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz, choć jeszcze przed rozpoczęciem edycji widzowie nie byli zachwyceni z powrotu serialowej Bożenki do formatu. Kaczorowska i Gurłacz zyskują coraz większą sympatię widzów, ale nie tylko. Pod postem podsumowującym ich sambę z piątego odcinka komentarz zostawiła także Grażyna Szapołowska. Aktorka opublikowała bardzo wymowne trzy serduszka. Nie ma wątpliwości, że to właśnie im kibicuje.

Kaczorowska i Gurłacz ostatnim występem podbili również serca jurorów. Od wymarzonych czterech dziesiątek dzieliła ich jedynie ocena Iwony Pavlović, która sambę pary oceniła na dziewięć punktów. W piątym odcinku jednej z par udało się jednak otrzymać maksymalną notę. 40 punktów za tango otrzymali Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke.

Grażyna Szapołowska odeszła z "Tańca z gwiazdami" w cieniu małego skandalu

Przypomnijmy, że Grażyna Szapołowska była trzecią gwiazdą, która w tej edycji pożegnała się z programem. Ostatni występ aktorki dość surowo oceniła Iwona Pavlović, stwierdzając, że od strony tanecznej "było to słabiutkie". Szapołowska odniosła się do słów jurorki, nazywając ją w "niezłą s****ą" w rozmowie z Jastrząb Post. Komentarz aktorki wywołał tak duże oburzenie, że postanowiła wytłumaczyć się ze swoich słów w mediach społecznościowych. "To, że odpowiedziałam na pytanie (...), że Iwona to jest 'niezła s****a', to dla mnie był pewnego rodzaju komplement w cudzysłowie i gra słowna" - napisała, dodając, że uważa Pavlović za "wspaniały autorytet". "Błagam was, nie kłóćcie się i nie mówcie, że ją obraziłam, bo jestem dla niej pełna szacunku za jej profesjonalizm i słowa! Zawsze musi być ktoś, kto ocenia taniec od strony bardzo fachowej" - podsumowała Szapołowska.