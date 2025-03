Obecnie trwa 16. edycja "Tańca z gwiazdami". Fani cały czas mogą liczyć na dużą dozę emocji. Tydzień temu nikt nie pożegnał się z programem. 30 marca to Magda Mołek i Michał Bartkiewicz musieli opuścić taneczny show. Znaczna część uczestników nadal walczy o Kryształową Kulę. Wśród nich jest Magdalena Narożna. Piosenkarka tańczy u boku Piotra Musiałowskiego. Niedawno przyznała, że udział w formacie był dla niej dużym wyzwaniem.

Zobacz wideo Partner Narożnej z "TZG" pracuje ze Steczkowską. Wiemy, jaka Jusia jest dla tancerzy

"Taniec z gwiazdami". Magdalena Narożna w szokującym wyznaniu. Chciała opuścić program?

Magdalena Narożna w rozmowie z portalem Jastrząb Post przyznała, że występ w programie kosztuje ją wiele stresu. - To najbardziej stresujący program w mojej karierze. Mimo że wiem, co potrafię, na parkiecie ogarnia mnie paraliż - podkreśliła w wywiadzie. Wspomniała również o problemach zdrowotnych. Okazało się, że Narożna zmaga się z bardzo poważną kontuzją. Zastanawiała się nawet nad rezygnacją z show. - Miałam praktycznie złamaną kość w stopie i żebra. Trenowałam z przeciążeniowym złamaniem, cały czas jestem otejpowana (...). Był moment, że naprawdę myślałam, że będę musiała się pożegnać. To nie chodzi o brak sił, ale o to, że nie mogłam w pełni wykorzystać swoich możliwości - wyznała.

"Taniec z gwiazdami". Magdalena Narożna o marzeniach. Jest zdeterminowana do tańca w następnych odcinkach

Magdalena Narożna nie żałuje jednak udziału w "Tańcu z gwiazdami". Przyznała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, że ma za sobą wiele pozytywnych momentów. - Poznałam wspaniałych ludzi, mam nowego przyjaciela. Nie żałuję nawet bólu, który przeżyłam - skwitowała. Dodała, że warto walczyć i starać się o swoje marzenia. Wspomniała także o tym, aby pomimo przeciwności losu starać się nie poddawać. -Trzeba szukać wyjścia, które da nam szczęście. Pamiętajcie, jesteśmy najważniejsze! Przechodzimy do kolejnego odcinka. To jest szósty odcinek, więc naprawdę myślę, że już mogę spokojnie chodzić z podniesioną głową - dodała na koniec.