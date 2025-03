W nowym odcinku "Tańca z gwiazdami" emocji nie brakowało. W zeszłym tygodniu uczestnicy wystąpili na parkiecie ze swoimi bliskimi i nikt nie pożegnał się z programem. 30 marca gwiazdy i ich taneczni partnerzy zaprezentowali się w rytmach disco. Nieoczekiwanie to Magda Mołek pożegnała się z programem, mimo iż była typowana na czarnego konia tej edycji. Michał Bartkiewicz nie zamierzał ukrywać, że nie byli przygotowani na to, że ich przygoda z programem ma się zakończyć. Na gorąco po odcinku zdecydowali się przemówić. Dziennikarka nie rozpaczała z powodu odpadnięcia.

"Taniec z gwiazdami". Magda Mołek odpadła. Jej słowa zaskoczyły wszystkich

Dziennikarka i jej taneczny partner chwilę po zakończeniu emisji odcinka zostali zapytani o to, jak się czują. Michał Bartkiewicz przyznał, że jest mu trochę smutno. Magda Mołek była przepełniona innymi uczuciami. - Bardzo dobrze. No i tym się różnimy. Jest mi tylko przykro, że nie zatańczysz kujawiaka, jak chciałeś, a ja rumby, ale umówmy się, że będziemy się spotykać i nauczysz mnie tej rumby - zaczęła i przeszła do podziękowań dla fanów. Wyjaśniła również, jak z jej perspektywy wyglądał udział w show.

Bardzo dziękujemy wszystkim tym z was, którzy jednak byli po naszej stronie. Chcę wam powiedzieć jedno, kto nigdy nie tańczył i kto nigdy nie stał na tym parkiecie, kompletnie nie wie, z czym się je tutaj życie i ciężka praca. To jest bardzo, bardzo wymagający program

- podkreśliła. - Ja się cieszę, że będę mogła wrócić do swoich obowiązków, bo program już mocno wjechał we wszystkie rzeczy, które są w moim życiu osobistym i zawodowym bardzo ważne, więc fajnie, że wracam. Wreszcie jutro odpocznę, wsadzę swoje stopy do lodu i nie wyjmę przez trzy dni - dodała rozbawiona Mołek.

"Taniec z gwiazdami". Mołek zareagowała na zarzuty, że miała być faworyzowana

Przy okazji dziennikarka wyznała, że mimo iż opuszcza już show Polsatu, to jej przygoda z tańcem się nie kończy i zamierza dalej się temu poświęcać. Mołek nawiązała również do komentarzy, w których zarzucano jej, że miała być faworyzowana przez jurorów. - Puszczam oczko do wszystkich tych, którzy mówili o mnie, że jestem tutaj faworyzowana. Jak widzicie nie. To jest bardzo sprawiedliwy program i tutaj premiowane są osoby, które mogą dać z siebie to, co jest w nim najważniejsze, mnóstwo energii i czas, a tego czasu w sumie ja miałam najmniej. (...) Odpadam z poczuciem, że zrobiłam kilka kroczków dalej, ale tu się kończy moja przygoda, bo naprawę oni wszyscy są ode mnie lepsi - oceniła.